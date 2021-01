Madrid alerta de un posible caso de la cepa sudafricana y pide prohibir más vuelos

La pugna entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España por la gestión y protección del aeropuerto de Barajas tras el estado de alarma se encona. El consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruíz Escudero, ha enviado una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que solicita que se prohíban los vuelos con Brasil y Sudáfrica tras alertar de un posible caso de la cepa de país africano en España y del aumento de incidencia de la británica.

"La Comunidad de Madrid está estudiando un posible caso de la variante sudafricana y se han confirmado alrededor de medio centenar de la cepa británica, de la que hay, además, cientos de casos más en estudio", asegura Enrique Ruiz Escudero en la misiva. En este punto, cabe recordar que España fue de los últimos países europeos en restringir los vuelos con Reino Unido, que, de momento, seguirán limitados hasta el dos de febrero, y el enfrentamiento que ambas administraciones mantuvieron durante meses para que se obligara a los pasajeros a traer una PCR negativa para entrar en España.

"Se sospecha que la cepa brasileña podría escapar de la acción de los anticuerpos neutralizantes que generan las vacunas"

"Como bien sabes, se han descubierto nuevas variantes del Covid-19 en Sudáfrica y Brasil. Y, al igual que ha ocurrido con la cepa británica, se están revelando con una altísima capacidad de contagio. Por este motivo te traslado la petición de la Comunidad de Madrid de que el Gobierno suspenda los vuelos con estos países hasta que se esclarezca la situación de las cepas. Y, a la vez, refuerce las medidas de control para evitar que entren nuevos casos", recoge la misiva, que viene a reiterar la petición que hizo ayer públicamente la presidenta Isabel Ayuso durante la visita al Hospital Isabel Zendal.

El consejero de Sanidad justifica las nuevas restricciones, que en el caso de Brasil supondría un nuevo golpe a la actividad de las aerolíneas españolas (no hay vuelos directos entre España y el país africano), por la preocupación que existe en toda la comunidad científica internacional "sobre la transmisibilidad o la resistencia que puedan ofrecer unas variantes de las que todavía no tenemos un conocimiento científico y asistencial completo". En este contexto, señala directamente a la peligrosidad de la cepa brasileña, de la que todavía no se han detectado casos en nuestro país, ya que, según explica, "se sospecha que la cepa brasileña podría escapar de la acción de los anticuerpos neutralizantes que generan las vacunas".

"Las variantes están poniendo en alerta a toda Europa y han conseguido que la pandemia esté fuera de control en los países en los que ha sido descubierta", continúa Ruiz Escudero que, reitera que "es urgente actuar de forma rápida y contundente". "El objetivo es extremar el control de la llegada de unas cepas cuya entrada en nuestro país (...) podría incrementar la velocidad de contagios y requerir actuaciones más agresivas para cortar las cadenas de transmisión", explica en la misiva, en la que pide "extremar las medidas de control en el aeropuerto de Madrid-Barajas" hasta que se esclarezca la situación.