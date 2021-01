Zala (Bitpanda): "Hay casi 5 millones de españoles que invierten en Bitcoin y otras criptomonedas"

Bitcoin se ha convertido en las últimas semanas en un activo que está en boca de todo el mercado, tras pulverizar un récord histórico tras otro y, también, de sufrir fuertes correcciones de precio. El responsable de Bitpanda, uno de los neobroker que ofrece a los usuarios invertir en esta criptomoneda y otras, Alejandro Zala, se muestra convencido de que "no ha tocado aún techo" y que se ha convertido ya en el "nuevo oro digital".

¿A qué se debe tanto interés en las últimas semanas por Bitcoin y las criptomonedas?

Hablar de semanas es injusto, porque 2020 ha sido un año donde ha habido una subida constante, con el mejor comportamiento de Bitcoin en toda su historia. Hay que mirar más a medio y largo plazo y de dónde venimos, además de cómo se está consolidando la industria por tres o cuatro factores. Estos son la entrada de institucionales, como JP Morgan, en el mercado, colocando mucha de su tesorería en Bitcoin, lo que se traduce en mayor demanda y mayor confianza en este tipo de activos; el acceso dado por Paypal a sus clientes, que ha provocado que el 70% de los movimientos lo hagan sus usuarios desde noviembre; la idea de que es un nuevo oro digital, un activo refugio, es un hecho que antes no estaba en el debate ni en la mesa de nadie; y los proyectos de los bancos centrales sobre monedas digitales.

"Habrá correcciones de precio en Bitcoin, pero no hemos visto los máximos todavía"

Tras las subidas y vaivenes, ¿la tendencia alcista se podrá mantener o veremos caídas importantes que atrapen a los inversores?

Creo que la tendencia es alcista. Veo Bitcoin por encima de los niveles que hemos visto estos días. Cuándo, es muy complicado saber, pero hay que tener en cuenta que este es un mercado volátil, aunque cada vez menos. Habrá una corrección seguramente del precio, pero lo que hay que pensar es en el largo plazo. Entrar a especular con criptomonedas es muy difícil y no se lo recomiendo a nadie, porque además de ser un mercado complejo desde el punto de vista técnico, el componente emocional es altísimo. Habrá correcciones, por supuesto, pero no hemos visto los máximos todavía.

Con la fiebre de los últimos meses, ¿Bitpanda está viendo incrementos sustanciales de clientes?

Sí, muchísimo. En términos de apertura de cuentas y de volúmenes de trading estamos viendo crecimientos significativos. Está habiendo mucho interés, no solo del segmento institucional. La gente está perdiendo mucho el miedo. Estamos viendo inversores de 60 y 70 años comprando Bitcoin, algo que antes no ocurría. Y sobre todo estamos viendo gente que compra, aguanta y se informa mucho, es decir, que no pretende especular. En el último año, Bitpanda ha doblado el volumen de gestión. En España, que lanzamos la operativa en julio, estamos creciendo a niveles del 30% y 40% mensual. Estamos dando una solución para el segmento minorista y otra para el institucional. Estamos creciendo en ambos, doblando la compañía en ambas herramientas.

¿Cuántos españoles invierten en el mercado de criptomonedas?

En España el nivel de adopción es de los mayores en Europa, del 10%, liderando con Irlanda. Es decir, si en España somos casi 50 millones de habitantes, hay cinco millones que están invirtiendo en criptomonedas. Algo sobre lo que tenía algunas dudas era en la capacidad de invertir en estos activos y la verdad es que me ha sorprendido, porque el español invierte más cantidad que ciudadanos de otros países con un mayor poder adquisitivo, como pueden ser Alemania, Suiza o Reino Unido.

¿Hay el mismo interés por Bitcoin que por otras monedas?

Nosotros ofrecemos 45. Es una industria que está creciendo muy rápido, pero Bitcoin y Ethereum son las grandes estrellas. Bitcoin, porque es la primera que llegó y se ha consolidado, es el activo de referencia. Y Ethereum, porque su plataforma está dando soporte a otras criptomonedas. El 65% de todo lo que se compra en Bitpanda es Bitcoin, por ejemplo.

¿La compañía tiene previsto ofrecer otros productos?

Bitpanda es un neobroker. Es una plataforma de inversión que se ha centrado en los activos digitales, pero la idea es que sea la plataforma de inversión para cualquier tipo de cliente. Todo bajo una tecnología blockhain o de tokenización. Dentro de nuestros planes para este año está el lanzar activos más tradicionales y darle a nuestros clientes la posibilidad de invertir desde 1 euro en acciones que, por precio o por mercado donde cotizan, no son factibles ahora. La tecnología nos lo permite y ya lo estamos ofreciendo con metales, como el oro o la plata. Esta misma filosofía la queremos trasladar a los productos más tradicionales.

¿Cuáles son los planes de crecimiento para 2021?

Bitpanda levantó la mayor ronda de financiación de Europa (52 millones de dólares) y no ha sido para conseguir fondos con el fin de seguir creciendo, porque somos rentables desde hace tres años. Estamos en un proceso de expansión internacional. El año pasado lanzamos Francia, España, Turquía, Italia y Polonia, y este año lanzaremos en otros diez países. Tendremos presencia en toda Europa y ampliaremos nuestra plataforma para dar acceso a otros productos. Hace un año la compañía tenía 100 empleados y ahora tiene más de 300. Hemos doblado la empresa en un año y el objetivo de 2021 es volver a duplicarla. Estamos convencidos de que será posible y España es uno de los países que mejor se está comportando, es la gran sorpresa para Bitpanda. Muchos de esos recursos vendrán para aquí. Creceremos en equipo y ampliaremos la operativa.