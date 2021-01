Barajas operará a medio gas hasta el fin de semana por las heladas

Aena ha vuelto a decretar rate cero en el aeropuerto de Barajas por la complicada situación derivada de la tormenta Filomena. Aunque este rate normalmente implica que no haya vuelos, en este caso se decreta para informar a las aerolíneas de que la operativa en el aeródromo madrileño sigue siendo complicada y muy limitada por lo que las firmas deben coordinar sus vuelos con Eurocontrol y Barajas antes de despegar.

Así, fuentes de Aena explican a este diario que siguen despegando y aterrizando aviones aunque a cuenta gotas y que no hay visibilidad sobre cuándo podrá volver a estar operativo al cien por cien, teniendo en cuenta los niveles postcovid (Barajas está al 25-30% de su capacidad). "Es cuestión de días", aseguran fuentes cercanas al gestor mientras que otras vinculadas a las aerolíneas señalan que no se volverá a la normalidad covid hasta el lunes de la semana que viene.

El aeropuerto tarda en volver a la normalidad pre Filomena debido a que las heladas complican mucho las labores de limpieza

De momento, Iberia ha anunciado que el miércoles (hoy) y el jueves operará el 60% de sus vuelos de corto radio y el 80% de los de largo radio previstos y podría estar en niveles similares el viernes y el sábado, en función de cómo evolucione la operativa del aeropuerto. En este punto, aunque Ryanair esperaba poder operar todos sus vuelos desde el martes 12 de enero, lo cierto es que hoy (miércoles 13) ya ha cancelado varios vuelos desde Barajas, como el Madrid-Berlín de las 06.00 horas de la mañana, el Madrid-Bolonia de las 17.30 horas o el Madrid-Luxemburgo de las 17.40 horas (no había muchos más vuelos programados para hoy).

El aeropuerto madrileño está tardando en volver a la normalidad pre Filomena debido a que las heladas están complicando mucho las labores de limpieza de la UME y los bomberos, que trabajan día y noche para restablecer la operativa. Las pistas de la T4, la T4S y la T1 ya están operativas pero todavía hay muchos estacionamientos que están anegados por la nieve y el hielo, lo que limita la capacidad de la infraestructura (la T2 y T3 llevan cerradas desde abril por la pandemia).

Además, al helar por la noche (la capital amanece con temperaturas bajo cero), no sólo complica más retirar la nieve, si no que hay que repetir trabajos para quitar las placas de hielo. "La seguridad en el aeropuerto es lo más importante y no sirve con apartar la nieve, tiene que desaparecer", explican fuentes de Aena, que no han facilitado el número de estacionamientos que están todavía anegados.

El martes hubo 200 operaciones de las 350-400 que hay de media por la pandemia del covid

Fuentes del sector señalan que la nevada ha sido tan fuerte y ha afectado tanto a las infraestructura que en un contexto normal, sin pandemia, se tardaría hasta quince días en recuperar la normalidad y ahora se prevé que esté solucionado en una semana. Y es que, según los datos de Aena el lunes se operaron 120 vuelos en Barajas, el martes 200 y se espera ir aumentando el número de vuelos poco a poco en estos días hasta volver a los 350 operaciones diarias que había antes de la tormenta de nieve que obligó a cerrar el aeródromo el viernes por la noche durante tres días. En noviembre, Barajas registró una media de 333 operaciones diarias y lo normal para la infraestructura antes de la pandemia era tener hasta 1.200 vuelos diarios. El cierre del aeropuerto obligó a cancelar los vuelos y las compañías aéreas tienen que ir reorganizándose y volviendo a su operativa normal de los últimos meses.

Más allá del aeropuerto, la movilidad en Madrid sigue recuperándose poco a poco puesto que la EMT está todavía reactivando la oferta y hay intercambiadores de autobús que siguen con problemas de acceso. Renfe informó que Cercanías Madrid estaría operativa al cien por cien entre ayer y hoy y Media Distancia entre hoy y mañana.