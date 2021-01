El bloqueo de la distribución por la nieve paraliza el comercio electrónico

La logística y el transporte de mercancías alertan de que esta semana habrá problemas de abastecimiento en las tiendas, que no tienen frescos, y de que el reparto de paquetes provenientes del comercio online se verá paralizado porque los centros logísticos, incluida la zona de carga de Barajas, y muchas calles de Madrid y otras provincias siguen anegadas por la nieve o son peligrosas por el hielo.

"Tras dos días de parón total, la cadena de suministro está en su máxima tensión. Hemos trasladado al Ministerio de Transportes que necesitamos tres actuaciones urgentes para garantizar el abastecimiento a la población: el desbloqueo inmediato de los accesos a las plataformas logísticas de los polígonos industriales (Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando, Getafe, Vallecas, Valedemoro); el desembolsamiento de los camiones y el desbloqueo del centro de carga aérea", señala Francisco Aranda, presidente de la patronal UNO Logística.

El reparto de la última milla ha estado prácticamente parado el lunes porque una gran parte de las mercancías no ha llegado a los centros de distribución (había 3.000 camiones embolsados) y porque muchas calles estaban intransitables, impidiendo a los vehículos circular. Así, además de los problemas de los supermercados para reponer productos frescos y llenar los lineales, los pedidos de víveres a domicilio no han llegado y no se han entregado paquetes en las zonas afectadas, como Madrid.

Correos, que trabaja con Amazon y Alibaba, ordenó suspender el reparto de cartas y paquetes en Madrid

Y es que, por ejemplo, Correos, que trabaja con Amazon y Alibaba, ordenó el lunes por la mañana suspender el reparto de cartas y paquetes en la provincia madrileña y tan solo ha abierto las oficinas a hasta las 15.00 horas con el personal mínimo. Además de los problemas para andar o circular en moto o en furgoneta por las calles, Correos apenas tenía paquetes que repartir debido a que los centros de admisión han estado cerrados viernes, sábado y domingo y el lunes seguían bloqueados por la nieve, lo que no ha permitido entrar a los pocos camiones que han circulado.

Entre los centros cerrados se encuentra el CTA de Vallecas, que recepciona paquetes para toda España y luego los distribuye por los distintos puntos provinciales. El CTA, que lleva ya cuatro días sin funcionar, estuvo trabajando el lunes para despejar la nieve de los muelles e ir organizando el centro, que abrirá hoy martes y funcionará con el personal que consiga llegar, que se espera que sea mínimo.

Todavía no se sabe si hoy martes se reanudará el reparto de cartas y paquetes pero lo cierto es que habrá una cantidad de entregas acumuladas, por lo que tardará en volver a la normalidad, informan fuentes sindicales. "Está suspendida la distribución en los lugares más afectados por el temporal, como algunas zonas de Madrid. Se espera recuperar el servicio en las próximas horas en función de la evolución", explica de forma oficial Correos.

En esta línea, Fedex Express también reconoce problemas para llevar a cabo el reparto de paquetes tras la nevada histórica. "Nuestras redes aéreas y terrestres en Madrid se han visto afectadas por el temporal. El aeropuerto de Barajas ha permanecido cerrado y todavía no ha recuperado la normalidad, y las recogidas y entregas en la zona de Madrid y alrededores (Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Ávila, Segovia y Albacete) también se están viendo afectadas por esta situación y por el estado de las carreteras. Hemos puesto en marcha planes de contingencia para minimizar la interrupción del servicio y tenemos la intención de reanudar nuestro programa de servicio de entrega regular lo antes posible", informa Fedex.

Farmacia y transporte, afectados

En cuanto al abastecimiento de medicamentos en las farmacias, Cofares reconoce problemas en Madrid, que es la zona afectada por la restricciones generales de las vías. "Está habiendo incidencias en Madrid y ha habido problemas en Todelo aunque la situación está mejor ahí", explican fuentes de Cofares. En este punto, niegan que haya problemas de desabastecimiento y aseguran que se volverá a la normalidad en unos días. Para desbloquear el centro de Fuencarral, la cooperativa ha contado con la colaboración de la UME. Algunas farmacias de Madrid sí que denuncian no haber recibido ninguna entrega.

En cuanto al transporte, la EMT (autobús urbano de Madrid ) seguirá cerrada hasta nueva orden y Renfe está reactivando poco a poco las rutas aunque con menos frecuencias. Se espera que el servicio de Media Distancia se normalice el miércoles y el de Cercanías Madrid hoy martes. El AVE ya está normalizado y Barajas todavía tiene terminales cerradas mientras la actividad vuelve poco a poco en la T4 y la T2.

12.000 camiones atrapados

Desde el viernes se han quedado atrapados 12.000 camiones en las carreteras y, según la DGT, todavía hay 3.000 vehículos pesados embolsados en 60 puntos de España, lo que retrasa la llegada de los bienes a los polígonos o centros logísticos que estén abiertos. La operativa puesta en marcha por la UME y el Ministerio está facilitando la entrada en Madrid de los camiones, pero va poco a poco.