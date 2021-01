El comercio pide ayuda al Fogasa para pagar indemnizaciones tras un desplome de las ventas del 40% en 2020

Situación dramática para el comercio español. El sector ha cerrado el año con una caída que ronda el 40% de las ventas, según las previsiones de Acotex, un desplome histórico que anticipa nuevas quiebres y cierres de empresas, por lo que se pide la colaboración del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) para poder atender el pago de indemnizaciones por despido.

A falta de que se hagan públicos los datos del último mes del año, el mes de noviembre las ventas cayeron ya un 37,1%, quedando el acumulado anual con un descenso del 40,5% con respecto a 2019. Y el problema es que, lejos de mejorar, ni la campaña de Navidad ni las Rebajas han animado el consumo.

Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, explica que "nuestras previsión para las rebajas de la temporada de invierno apunta a una caída de entre el 35 y el 40% con respeccto al año anterior, manteniendo la tónica que hemos mantenido durante los últimos meses".

Según Zamácola, "esta situación tan dramática se debe a que, pese a que el comercio ha hecho los deberes y ha invertido en seguridad, las restricciones, como la imposibilidad de reunirse más de 6 personas, provocan que no haya fiestas, cenas, eventos, bodas, bautizos...y al final la compra de ropa cae porque la gente no compra prendas que no va poder ponerse".

Medidas insuficientes

Acotex considera que las medidas anunciadas por el Gobierno no son suficientes y "hacen falta ayudas de forma imperiosa", además de la exoneración de tasas, tributos e impuestos. "No tiene ningún sentido que no estemos exonerados de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores que tenemos en Erte y exigimos la prolongación de estos expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor como mínimo hasta julio", dice Zamácola.

La patronal del textil insiste, además, en que "es imposible mantener las plantillas" y reclama la ayuda del Fogasa para compartir las indemnizaciones. "Si tengo diez personas en un establecimiento, prefiero tener que prescindir de dos a que nos vayamos todos a la calle", advierte el presidente de Acotex, que reclama asimismo una bajada del IVA para tratar de incentivar el consumo.

Cierres

Aunque no hay aún datos oficiales, según la Confederación Española de Comercio (CEC), las previsiones de cierre alcanzaban a la mitad de los negocios a final de año, lo que supone la desaparición de casi 250.000 establecimientos y 600.000 puestos de trabajo.

De acuerdo con una encuesta realizada por Securitas Direct, seis de cada diez españoles sostiene que en estas próximas rebajas de enero va a gastar menos dinero que otros años. Los consumidores consultados dedicarán, en concreto, 230,56 euros de media, lo que supone 50 euros menos que en otras rebajas anteriores.

Rebajas continuas

El problema añadido es que el adelanto de las rebajas y las promociones continuas por parte de las grandes cadenas, según advierten desde la Confederación del Comercio, está diluyendo el efecto que tenían antes las campañas de rebajas en el consumidor, desvirtuando su objetivo y provocando una pérdida continua de los márgenes. Muchos pequeños negocios, de hecho, se han quedado sin liquidez y llegan a la campaña de rebajas sin la tesorería necesaria ni siquiera para poder afrontar la operativa diario y el pago de las nóminas.