Las aerolíneas dilapidarán 42.000 millones hasta verano pese a la vacuna

La UE ha decidido adelantar al 27 de diciembre la campaña de vacunación contra el Covid-19, una medida con la que espera atajar la pandemia pero que no tendrá, ni mucho menos, un efecto inmediato en el transporte aéreo. "El impacto de las vacunas se empezará a ver en el tráfico a lo largo del segundo trimestre. La crisis es más profunda y duradera", asegura Manuel Huertas, presidente de Airbus Operations en España.

En este punto, el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ha alertado que, pese a las vacunaciones, podría haber medio año más con altas cifras de contagios y muertes, mientras que un nuevo brote en Reino Unido ha llevado a cerrar el tráfico aéreo con el país y las limitaciones crecen dentro de España por el alza de casos.

Así, el sector mantiene la previsión de que el tráfico aéreo no recuperará los niveles de 2019 antes de 2024 y asume que le espera otro año complicado con números rojos y consumiendo caja, que puede llevarse por delante a decenas de aerolíneas si no consiguen más liquidez (Norwegian se ha declarado en concurso de acreedores en Irlanda, Noruega y España tras la negativa de su gobierno a salir de nuevo en su rescate).

Descartan generar caja positiva hasta el cuarto trimestre de 2021 si todo va bien

En concreto, la industria calcula que quemará 42.000 millones de dólares (7.000 millones al mes) solo hasta verano ante la lenta recuperación de las conexiones y la demanda, y que no logrará generar caja positiva hasta el cuarto trimestre del año que viene, lo que implica que la temporada alta también será difícil para las aerolíneas, que lastrarán su liquidez en unos 4.000 millones de dólares, estima la asociación aérea IATA. "La caja es el corazón de una empresa y si no se cuida la supervivencia está en peligro", recuerda Huertas.

Las aerolíneas enfrentan 2021 con una situación mucho más compleja que hace un año, puesto que desde que estalló la pandemia en marzo han quemado efectivo por 127.000 millones de dólares y han reducido drásticamente su red de rutas, lo que implica que necesitarán músculo financiero para afrontar la recuperación y reanimar su actividad, que está bajo mínimos. Por ejemplo, solo en Europa, los aeropuertos no han recuperado todavía 6.000 rutas que se operaban antes de la emergencia sanitaria, lo que implica una caída del 62% (datos de septiembre). Barajas (Madrid) lidera el ranking de grandes aeropuertos que más conectividad directa han perdido, con un 71% menos de rutas a septiembre, seguido de Fiumicino (-70%) y Múnich (-68%), informa la asociación internacional de aeropuertos ACI.

La industria aérea mundial ha recibido ayudas por 178.000 millones de dólares desde que estalló la crisis

Si bien es cierto que la industria aérea mundial ha recibido ayudas por 178.000 millones de dólares desde que estalló la crisis, el sector tiene caja para sobrevivir unos 8,5 meses de media (muchas pueden aguantar más de un año y otras menos de un trimestre). Y es que, ante la debilidad de la demanda que se espera, al menos hasta verano, las aerolíneas van a tener que seguir tirando de reservas para sobrevivir en un momento en el que la deuda financiera neta del sector se ha disparado un 51,4%, a los 651.000 millones de dólares.

En este punto, cabe recordar que las últimas estimaciones de IATA apuntan a que los ingresos de las aerolíneas en 2021 apenas superarán los 459.000 millones, lo que sigue siendo casi la mitad que en 2019, y perderán 38.7000 millones dólares en todo el mundo (11.900 millones solo en Europa). Y es que, aunque se espera una recuperación del tráfico de pasajeros del 56% respecto a 2020, seguirá siendo un 40% menor al de 2019.

"Si alguna vez hubo un annus horribilis para la aviación, fue 2020. 2021 será un año mejor. Pero todos sabemos que el Covid-19 no desaparecerá con un cambio de fecha. Este virus estará con nosotros durante algún tiempo", alerta Alexander Juniac, consejero delegado de IATA, que, a su vez, avisa de que hay que aprender a convivir con el virus. No hay que olvidar que la vacuna va a necesitar más de una dosis, que el proceso no será rápido y que las restricciones a la movilidad siguen.

"Será necesario más apoyo en forma de estímulo financiero. Muchos de los paquetes de ayuda se están agotando mientras las pérdidas del sector siguen aumentando. Es necesario reabrir las fronteras con seguridad y retomar los viajes con test. Los gobiernos deberán adoptar medidas adicionales que estimulen la demanda para ayudar a generar ingresos sin aumentar el endeudamiento del sector, que ya es muy elevado", demanda Juniac.

Entre otras medidas, solicitan la suspensión de impuestos y tasas para reducir los costes de los vuelos, subsidios para reabrir rutas, incentivos financieros o compras anticipadas de billetes por parte de los gobiernos.