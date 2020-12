Los principales accionistas de Prisa fuerzan la salida de Javier Monzón

Javier Monzón abandonará la presidencia de Prisa dos años después de su nombramiento. El principal accionista del grupo, Amber, ha lanzado una bomba en la Junta Extraordinaria celebrada hoy para aprobar la venta de Santillana España, al incluir un punto extraordinario en el que pide la salida inmediata de Monzón como consejero por la pérdida de confianza y la falta de sintonía con la estrategia.

La propuesta de Amber, que tiene el 29,8% del capital, ha recibido el respaldo del 52% de los accionistas por lo que Monzón dejará de ser consejero y, por extensión, presidente del grupo editorial. No sé sabe todavía qué accionistas han apoyado la marcha del presidente, pero todo apunta a que Telefónica podría estar en el equipo de Amber mientras que el Santander lidera al 48% del capital que ha votado en contra. La Junta también ha respaldado la venta de Santillana España.

Nada más conocerse la petición del principal accionista, al que se habría mostrado su intención de sumarse otro importante inversor que no ha sido identificado, Monzón decidió dar un paso atrás y ha convocado un consejo de administración para esta tarde en el que se tratará su cese (empieza a las 16.00 horas).

"No es momento de reabrir viejas heridas. Creo que estos temas se deben debatir en el consejo de administración y por eso voy a poner mi cede a disposición", ha explicado Monzón al inicio de la Junta en la que los problemas técnicos no han permitido escuchar bien sus palabras. "Siempre he actuado con el ánimo de buscar el entendimiento de los accionistas y así lo seguiré haciendo en todo momento porque eso es lo que beneficia a la compañía. He evitado siempre la división o fractura entre los accionistas y consejeros y en un día como hoy he querido seguir actuando igual", ha reiterado el todavía presidente.

La solicitud de Amber no incluye el nombre de ningún sustituto. A lo largo de la mañana se ha señalando a José Miguel Contreras, es vicepresidente de Atresmedia, fundador de La Sexta y afín a Moncloa, como nuevo presidente pero fuentes cercanas al consejo han negado este extremo.

"Javier Monzón no comparte claramente esta visión estratégica por lo que Amber considera que ha llegado el momento de que no siga al frente del grupo. No podemos seguir confiando en quien pretende ejecutar una estrategia que consideramos contraria a los intereses sociales y de los accionistas. Amber hubiese preferido que Javier Monzón se apartase voluntariamente de su cargo y así se lo ha hecho saber, pero en su reiterada negativa, Amber se ha visto obligada a tomar una decisión tan excepcional como proponer su cese en junta de accionistas", ha asegurado Amber, que tiene el 29% de Prisa, en la propuesta de cese.