Transportes pide ayuda a las empresas para crear la estrategia de movilidad

Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, realizó ayer un llamamiento en favor de la colaboración con el sector privado para implicar a todas las empresas relacionadas con el transporte para el futuro diseño de la estrategia de movilidad del país. En ese empeño, el Gobierno tiene previsto abrir un gran debate nacional entre abril y noviembre con el objetivo de elaborar el anteproyecto de ley de movilidad.

A través de esta consulta, el Ejecutivo recabará opiniones de todos los agentes del sector para conocer "qué puede hacer tanto la administración como el sector privado para impulsar la interrelación de todo el ecosistema". Según Saura, "la hoja de ruta no existe, la tenemos que construir entre todos". Ahora bien, añadió, "sí en este ámbito no tenemos éxito tampoco podremos conseguir como sociedad los objetivos de España en términos de productividad, medioambiente y sociedad. Según incidió, "en las ciudades y en la movilidad nos estamos jugando muchísimo desde el punto de vista desde la productividad, el medio ambiente y la cohesión social", según explicó en su intervención en la jornada empresarial Ciudades Conectadas y Sostenibles, organizada por elEconomista con la colaboración de Siemens y Geotab.

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también reflexionó en alto sobre los tres grandes vectores a considerar en la política de movilidad de nuestras ciudades: la revolución digital, la sostenibilidad y la tendencia hacia la aglomeración. Sobre el último, Saura indicó que el coste al año sólo en Europa alcanza los 100.000 millones de euros. En su opinión, estos tres elementos obligan a los gobiernos a repensar la forma de hacer las cosas, así como conceder una especial importancia al espacio, ya que "el territorio juega un papel fundamental para cumplir los objetivos que demanda la sociedad". En ese sentido, Saura propuso impulsar el Ministerio de las Ciudades dentro del departamento que lidera el ministro José Luis Ábalos, siempre consciente de que las competencias -compartidas con las comunidades autónomas- deben estar alineadas hacia la misma dirección: "incrementar el bienestar colectivo, lo que exige poner al ciudadano en el centro de las políticas de transporte".

Agustín Escobar, consejero delegado de Siemens Mobility España y de la Región Suroeste de Europa, desveló algunas de las principales tendencias de movilidad, todas ellas impulsadas por las nuevas soluciones tecnológicas. "En la actualidad, gracias a la información disponible, ya es posible generar un ecosistema en el que todas las infraestructuras, el sector público y el privado puedan estar completamente interconectadas desde la primera hasta la última milla, de forma sostenible, eficiente y amigable con el usuario". Escobar abogó por impulsar la colaboración del ámbito público y privado, así como las universidades y los centros de investigación para lograr un cambio en el paradigma de movilidad". En esa tarea, Siemens se reconoce plenamente implicada con vocación de ejercer un papel protagonista. También asegura que dispone de la tecnología para convertir España en "un país pionero en desarrollar todo tipo de innovaciones en transporte para posteriormente exportarlas" a otros países del mundo.

Pablo Hernández-Coronado, director general de Negocio y Operaciones de Adif: "Impulsaremos la transformación digital de las estaciones, cada vez más hiperconectadas con la ciudad"

Sonia Araújo, directora del Área de Negocio de Alta Velocidad y Otros Servicios Comerciales de Renfe, apostó firmemente por la intermodalidad de los transportes, a través de productos y billetes integrados con otros medios y plataformas, como aviones, barcos o autobuses. Además, Araújo desveló que su compañía está invirtiendo para poder "evaluar todos los datos que tiene de los clientes con la intención de predecir la demanda".

Pablo Hernández-Coronado, director general de Negocio y Operaciones de Adif, apuntó que su grupo está creando la "estación inteligente". Entre otras prestaciones, este tipo de iniciativas "impulsarán la transformación digital de las estaciones, cada vez más hiperconectadas con la ciudad y adaptadas a la experiencia de los viajes personalizados y fluidos". De esa forma, Adif ajustará las flotas de vehículos de la ciudad a la frecuencia de trenes y así anticipar la demanda de pasajeros. Según concluyó Hernández-Coronado, "la integración de los sistemas de transportes marcarán el paso" del futuro del sector.

Jorge Ordás, subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT: "Tenemos que conseguir que cada vehículo sea un sensor en sí mismo"

Silvia Roldán, consejera delegada de Metro de Madrid, explicó que su compañía ya tiene el pliego técnico decidido para licitar la compra de 67 trenes de galibo ancho, con una inversión de entre 700 y 800 millones. Serán trenes que tendrán un ciclo de vida de 30 años, por lo que se debe tener en cuenta la evolución tecnológica, con prestaciones que respondan al futuro.

Jorge Ordás, subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico (DGT), explicó que unos de los grandes retos de la administración pasa por ofrecer la información de valor, de forma gratuita, para prevenir accidentes de tráfico. Entre otros planes, Ordás anticipó que, en el plazo de dos o tres años, la tecnología de las infraestructuras y de los automóviles permitirá adecuar la velocidad de crucero de los vehículos a las condiciones de las carreteras de forma automatizada para que el usuario no tenga que estar pendiente de sobrepasar los límites permitidos. Según Ordás, "tenemos que conseguir que cada vehículo sea un sensor en sí mismo, de forma que si tres coches han patinado en una zona de la carretera seamos capaces de informar a tiempo a todos los usuarios que se acercan". Dentro del nuevo paradigma de movilidad urbana por el que apuestan gigantes como Siemens, Renfe y Adif, en Iberdrola tienen claro que el futuro también es eléctrico. "En la ciudad, el futuro de la movilidad es eléctrico. El coche eléctrico es la plataforma idónea para la movilidad urbana porque es más eficiente que la pila de combustible y tiene la autonomía suficiente. El reto es que haya puntos de recarga en todos los sitios. Nosotros ya tenemos previsto tener instalados 25.000 puntos en 2021", explicó Carlos Berguera, head of External Relations Smart Mobility de Iberdrola.

"Vamos a trabajar para que uno de cada tres viajes se realice en transporte público". Consolación Pérez Esteban, viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructura de la Comunidad de Madrid

Aunque se perfila como el futuro, todavía presenta muchos retos. "El coche eléctrico está llegando para quedarse pero todavía no está aquí. Los gestores de flotas ven cercana la electrificación, lo que pasa es que no saben cómo dar el salto y ven retos: autonomía, coste e infraestructura. No sirve para todas las rutas que realizan", explica por su parte, Iván Lequerica, vicepresidente de Geotab para el Sur y Oeste de Europa.

Además de eléctrica, la movilidad será "compartida, conectada y multimodal", tal y como defiende Lequerica. Aunque, según explica Fernando Pérez, impulsor del proyecto WishiLife, hay que ir un paso más allá de lo que actualmente se conoce como carsharing (Emov, Car2go) ya que "no sustituye al coche privado". "Sólo sirve para hacer recados. Se necesita un vehículo que esté disponible y cerca, como el servicio que damos. El coche privado tiene que desaparecer pero para ello la alternativa tiene que ser cómoda", dijo el directivo.

"Todos coincidimos en lo mal que nos movemos hoy y cómo nos deberíamos mover pero no sabemos cómo llegar a ello. Hay mucha discusión en medio, el desafío está en cómo debemos transformar esa movilidad en las ciudades que todavía está muy anclada al uso del coche privado porque en realidad tampoco tienen una alternativa mejor para moverse", apuntó Mariano_Silveyra, presidente de Cabify Europa.

Consolación Pérez Esteban, viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, cerró la jornada haciendo una defensa en bloque del uso del transporte público y anunciando los planes que tienen para promoverlo. "El compromiso es claro, vamos a trabajar para que uno de cada tres viajes se realice en transporte público. Ahora mismo es uno de cada cuatro. Somos un gobierno que prefiere explicar, persuadir y ofrecer alternativas antes que restringir y multar. Así, nuestra política se centra en seguir ofreciendo alternativas como el programa Apárcate, de aparcamientos disuasorios cerca de estaciones para generar un nuevo modelo de intermodalidad en el que se armonice transporte público y vehículo privado o las ampliaciones del Metro", aseguró.