IAG exige que se revise la ampliación de Heathrow, paralizada por la Justicia

La justicia británica ha dejado en el aire la ampliación del aeropuerto de Heathrow. El tribunal ha aceptado un recurso de varios grupos de activistas ambientales al considerar que los planes para construir una nueva pista en el aeródromo debía haber tenido en cuenta los compromisos de reducción de emisiones incluidos en el Acuerdo de París, tal y como informa medio locales. El fallo judicial paraliza así la ampliación de la infraestructura londinense a la espera de una sentencia definitiva o de que se solventen los problemas con un nuevo estudio medioambiental.

La decisión judicial ha sido aplaudida por IAG, uno de los principales operadores del aeropuerto, que ha aprovechado la ocasión para pedir que un organismo independiente revise el impacto ambiental y el coste del proyecto. "Siempre hemos dicho que el impacto ambiental y el costo de la expansión de Heathrow necesitan una revisión independiente. No se puede confiar en el aeropuerto. Su costo original de expansión de 14.000 millones de libras es ahora de 32.000 millones de libras", asegura la dueña de British Airways e Iberia.

"No se puede confiar en el aeropuerto. Su costo original de expansión de 14.000 millones de libras es ahora de 32.000 millones"

El holding aéreo, que registra una caída del 8,8% por el coronavirus y el revés a la obra, es uno de los más afectados por el futuro del aeropuerto ya que es el principal operador del hub con el 50% de los slots.

Así, la construcción de una nueva pista le dará, por un lado, más espacio para crecer aunque, por el otro, abrirá la puerta a más competencia en la infraestructura y en el mercado reina: las conexiones entre América del Norte y Europa. El aeropuerto lleva años funcionando al 98% de su capacidad.

Por su parte, los gestores de Heathrow han explicado que el fallo judicial "no anula" el proyecto ya que sólo señala que debe adaptarse a los compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo de País. "No dice que no se haga, si no que se ajuste a los protocolos de País", explican fuentes cercanas a Ferrovial, gestor del aeropuerto, que registra caídas del 3,8%. Y es que, el juez no se ha pronunciado sobre la pertinencia de que exista otra pista en el aeropuerto, necesaria para que pueda aumentar su capacidad ya que lleva años funcionando al 98%.

El fallo "no anula" el proyecto ya que sólo señala que debe adaptarse a los compromisos de reducción de emisiones

En este punto, Heathrow ha anunciado que va a recurrir la decisión del tribunal ante la Corte Suprema. "Confiamos en que tendremos éxito en este tema. El Tribunal de Apelaciones ya desestimó todas las apelaciones contra el gobierno, incluso sobre ruido y calidad del aire, señala el gestor aeroportuario. Por su parte, el gobierno de Reino Unido dijo que no apelaría el fallo, planteando más interrogantes sobre el futuro del proyecto.

No en vano, el primer ministro Boris Johnson se ha había opuesto vehemente a la ampliación, que había sido aprobada por el gobierno anterior. Durante la campaña electoral, aseguró que encontraría la manera de cumplir una vieja promesa de "tirarse frente a las excavadoras en Heathrow" para frenar estos planes.

En esta línea, la compañía, que no renuncia al proyecto de ampliación que tenía previsto arrancar en 2021, asegura que está más que dispuesto a elaborar un plan de reducción de emisiones para el aeropuerto.

"Estamos listos para trabajar con el Gobierno para solucionar el problema planteado por el tribunal"

"Estamos listos para trabajar con el Gobierno para solucionar el problema planteado por el tribunal. Heathrow ha tomado la iniciativa de lograr que el sector de la aviación del Reino Unido se comprometa con un plan para alcanzar las emisiones netas cero para 2050, en línea con el Acuerdo de París. La expansión de Heathrow es esencial para lograr el objetivo del primer ministro de ser una Gran Bretaña global. Lo haremos de la manera correcta, sin poner en peligro el futuro del planeta", asegura la compañía en un comunicado.

Ferrovial controla el 25 % del operador privado Heathrow Airport Holdings Limited, encargado de la gestión del aeródromo, y tiene como socios al fondo soberano catarí Qatar Investment Authority (20 %), el inversor institucional canadiense CPDQ (12,62 %) y el fondo de Singapur GIC (11,20 %), entre otros.