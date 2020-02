El Gobierno pone a Francisco Toledo al frente de Puertos tras cesar a De la Encina

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destituido a Salvador Encina como presidente de Puertos de Estado menos de un año después de su nombramiento. Es el tercer presidente que cambia desde la formación del nuevo Gobierno con Podemos por falta de sintonía. La primera salida fue la de Jordi Sevilla, que dio un portazo en REE, y la segunda fue la del presiente de Efe, Fernando Garea, que reivindicó la independencia de la agencia frente a las presiones políticas.

El político andaluz, padre de estibador que llegó a la empresa para sustituir a María Ornella Chacón, había perdido en los últimos meses el favor y el respaldo del Ejecutivo socialista. En su lugar, el Ministerio de Transportes ha decidido nombrar a Francisco Toledo, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón hasta ayer y persona de confianza del ministro José Luis Ábalos. Fuentes del sector ven en este cambio una pérdida de influencia del sector portuario andaluz, con Algeciras a la cabeza, y aumento de peso por parte del levantino.

El paso de De la Encina por Puertos se ha caracterizado por la firma de la paz con los estibadores y la promoción de un Real Decreto que contentó al sindicato mayoritario Coordinadora y que ha sido cuestionado por la CNMC, que ha llevado el texto ante la Tribunal Superior de Justicia de la UE para preguntarle si es ilegal. Y es que, según el superregulador, el RDL no permite la libre contratación y establecimiento en el sector de la estiba y desestiba, tal y como exige Bruselas. En este punto, el Puerto de Valencia está empezando a tener problemas con los sindicatos porque se niegan a permitir que alumnos de un curso de estiba tengan horas de prácticas para poder ser contratados fuera de su control.

En la nota de prensa del nombramiento de Toledo como nuevo presidente de Puertos, Transportes destaca su buena preparación y labor al frente de la infraestructura de Castellón, que "se ha convertido en la Autoridad más rentable, respecto a fondos propios, y ha crecido el doble que la media del sistema portuario" desde 2015. El puerto movió 20,7 millones de toneladas en 2019, un 1,97% menos que en 2018. Su principal actividad son los graneles líquidos y apenas tiene movimiento de contenedores. Por su parte, Valencia ha crecido un 5,1% hasta las 81 millones de toneladas.

Francisco Toledo es Licenciado y Doctor en Matemáticas por la Universitat de València, donde fue profesor hasta 1991, momento en el que dio el salto a la Universitat Jaume I, de la que es Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde 1998.

En dicha universidad fue rector en el periodo 2001-2010, vicerrector de Investigación y Planificación en 1997-2001 y vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación entre 1995 y 1997. Además, fue presidente del Comité Organizador de la 11th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert System, informa el ministerio en un comunicado.