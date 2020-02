El Gobierno cesa a Garea como presidente de Efe en plena pugna con la plantilla

El Gobierno ha destituido a Fernando Garea como presidente de la Agencia Efe poco más de un año y medio después de su nombramiento tras vivir varios choques con la plantilla y el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Su relación con el Gobierno y destitución no han sido nada amistosas", explican fuentes de la empresa pública. El periodista llegó a Efe para sustituir a José Antonio Vera con la misión de sanear las cuentas y mejorar la relación con los trabajadores, dos objetivos que no ha conseguido alcanzar. Y es que, al poco de tomar los mandos de la empesas de noticias, los planes de Garea chocaron de frente con los sindicatos que, por un lado, le han acusado de mala gestión y de llevar a cabo nombramientos "a dedo" y "sin control parlamentario" y , por el otro, le reclaman refuerzos para asumir la carga de trabajo.

Por ejemplo, la contratación de Juan Varela como director de Estrategia Digital y Negocio de la compañía abrió un cisma con los trabajadores que se ha ampliado cuando lo nombraron responsable de la agencia en EEUU, Efenews, y cuando, posteriormente, le dieron el cargo de presidente de EPA (European Pressphoto Agency). Este nombramiento se aprobó la semana pasada, cuando ya empezaba a sonar que Garea iba a dejar la Agencia.

El todavía presidente de Efe ha escrito una carta a los trabajadores de la compañía (ver extracto al final del texti) para anunciar su marcha "por voluntad del Gobierno". "El pasado sábado el secretario de Estado de Comunicación me trasladó la decisión del presidente del Gobierno de proceder a mi destitución como presidente de la Agencia Efe", asegura Garea en la carta. Asimismo, el periodista ha arremetido contra el PSOE asegurando que el partido se ha negado a aprobar que el cargo de presidente de Efe se someta a votación parlamentaria, como el de RTVE, y ha defendido su trabajo para mantener la "objetividad" en la agencia ya que "no está al servicio del Gobierno" si no "de la sociedad"

"En esta despedida, me reafirmo, en que, como dice el Estatuto de la Redacción: Efe es propiedad de la sociedad en su conjunto"

En la misiva, el experiodista de El País y de El Confidencia también asegura que seguirá al frente de Efe hasta que nombre oficialmente un sustituto pero sin tomar "decisiones más allá de las urgentes y de pura gestión diaria de la compañía" y que ha ordenado "elaborar informes sobre la situación económica, la de personal, la jurídica, la de redacción y la comercial para su entrega al próximo presidente de Efe".

En este punto, parece que Gabriela Cañas, directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación entre 2006 y 2008 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido elegida para sustituirle. Será así la primera mujer que se ponga al frente de la Agencia, un hito que habían reclamado los trabajadores coincidiendo con el 80 aniversario de la empresa pública y la puesta en marcha del plan de igualdad.

La SEPI ha encargado a Deloitte desarrollar un plan estratégico para Efe

En este punto, cabe destacar que la cúpula estaba inmersa en un proceso de transformación de la Agencia para potenciar su digitalización y apuesta por el negocio audiovisual que llevó a los trabajadores a temer que se pusiera en marcha un nuevo ERE. Así, la SEPI ha encargado a Deloitte desarrollar un plan estratégico para Efe que tendrá que entregar en cuatro meses. "Ese plan estratégico, que elabora una consultora privada, es la condición exigida por SEPI para abordar el futuro y medidas como el rejuvenecimiento de la plantilla", explica Garea en la misiva.

Los sindicatos denuncian falta de transparencia por parte de la dirección y una mala gestión que les ha llevado a profundizar los número rojos en los nueve primeros meses del año. Pese a las críticas sindicales, no hay que olvidar que el negocio en América Latina se ha enfriado por la crisis en la región y la fuerte competencia de los medios norteamericanos y que el Gobierno no está cumpliendo con los compromisos de financiación.

Extracto de la carta

"Quiero daros gracias por vuestra dedicación y trabajo en estos 19 meses y pediros disculpas por aquellas decisiones que no hayáis compartido y por la incertidumbre creada en este periodo de cambio.

Desde que llegué al cargo en julio de 2018 constaté que era necesaria una renovación de Efe. Porque el mercado de los medios de comunicación ha cambiado en todo el mundo, porque los clientes tienen dificultades económicas crecientes, porque el negocio de las agencias de noticias ha cambiado y está en crisis, porque la competencia es muy dura y, en general, porque la tecnología ha avanzado muy rápido.

"Hay que sortear las penurias económicas de los medios a los que servimos, la fortaleza de los competidores, los recortes de patrocinios de empresas"

Hay que sortear las penurias económicas de los medios a los que servimos, la fortaleza de los competidores, los recortes de patrocinios de empresas y los problemas de mercados internacionales tan problemáticos como el latinomericano, el principal de EFE.

Viendo el ejemplo de las agencias internacionales comprobé que es preciso ese cambio radical para intentar ponerse a su altura y abordar el cambio necesario. Y a esa tarea me puse desde el primer día. Con cambios para adaptar la redacción y, sobre todo, con proyectos diferentes que cumplan el objetivo básico de la diversificación de la agencia.

En paralelo, puse en marcha cambios en los contenidos, nuevas narrativas multimedia, una unidad de verificación, acuerdos con agencias internacionales, un plan de periodismo automatizado y una mejora y actualización de la marca, entre otras iniciativas.

También una renovación del área de gestión y la creación de un departamento de auditoria y el reforzamiento del área jurídica. La tarea tenía alcance a largo plazo y ha quedado obviamente interrumpida recién arrancada. Sigo pensando que ese es el camino correcto".

(...) He dado mi agradecimiento a los trabajadores por que son los que tienen interiorizado el llamado estilo EFE que mezcla precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad.

Los que tienen muy claro, ellos sí, que una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno. Repito y subrayo porque es oportuno: nos enseñan que una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial. En esta despedida, me reafirmo, en que, como dice el Estatuto de la Redacción: "EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto".