Competencia lleva ante el Tribunal de la UE los últimos acuerdos de la estiba

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa los últimos acuerdos de la estiba y el Real Decreto 9/2019 aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para blindar la subrogación obligatoria de los trabajadores portuarios.

El superregulador señala que, tras la sanción impuesta por la UE por impedir la libre contratación de trabajadores por parte de los operadores de la estiba, el nuevo real decreto ley 9/2019 "otorga de nuevo a los agentes la posibilidad de establecer mediante acuerdos una subrogación obligatoria de las empresas en el personal de la SAGEP (sociedades portuarias)", lo que está en línea con los Acuerdos Marco firmados en 2017 entre los operadores y los sindicatos. Unos pactos que la CNMC vio ilegales al considerar que "suponen una restricción al derecho de separación y libre competencia" y por los que incoó un expediente sancionador en noviembre de 2017.

"El real decreto ley 9/2019 otorga de nuevo a los agentes la posibilidad de establecer mediante acuerdos una subrogación obligatoria de las empresas en el personal de la SAGEP"

Y es que, Coordinadora y las empresas de Anesco pactaron introducir en el V Acuerdo Marco una serie de obligaciones comerciales entre operadores que "iban más allá del ámbito de la negociación colectiva y de las previsiones contempladas en el Real Decreto ley de 2017", que fue aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de liberalizar el sector de la estiba y suspender la multa impuesta por Bruselas por incumplir "la libertad de establecimiento que garantiza el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

Así, ante los últimos cambios legislativos, el organismo que preside José María Marín Quemada ha pedido Bruselas que le de los criterios de actuación e interpretación de las normativas de la UE a la hora de poder sancionar o no los Acuerdos Marco por ir contra la libre competencia y considerar o no los principios incluidos en el Real Decreto Ley 9/2019 aprobado en marzo de 2019 por el Ejecutivo de Sánchez contrarios a la normativa europea, que está por encima de la española. No en vano, no hay que olvidar que fue la UE la que sancionó a España por imponer la contratación prioritaria y exclusiva de trabajadores vinculados a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP). Un modelo que se mantiene mediante los acuerdos pactados entre las partes y bajo el modelo de Centros Portuarios de Empleo (CPE).

El organismo pide a Bruselas criterios de actuación e interpretación de las normativas de la UE para poder sancionar los Acuerdos Marco

Antes de resolver el expediente sancionador, que queda en suspenso, y multar a las grandes empresas de la estiba y al sindicato Coordinadora por bloquear la competencia, como ha hecho en otras ocasiones, el superregulador ha presentado una cuestión prejudicial en que le pregunta directamente al tribunal de la UE si el artículo 101 del Tratado Fundacional de la UE (TFUE), que declara prohibidos los acuerdos entre empresas o las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los estados o busquen falsear o restringir el juego de la competencia, debe extenderse a los pactos entre operadores y trabajadores.

"¿Debe interpretarse el articulo 101 del TFUE de forma que se consideren prohibidos los acuerdos entre operadores y representantes de los trabajadores, cuando determinan la subrogación de los trabajadores vinculados con la SAGEP por parte de las empresas que se separan de ella y el modo en que la citada subrogación se realiza?", pregunta la CNMC. En el caso de que el tribunal responda afirmativamente a la primera pregunta, Competencia quiere saber específicamente si el nuevo real decreto se opone al articulo 101 y si tiene capacidad para multar.

Las preguntas al tribunal

En concreto, ha realizado tres preguntas más para tener claros los pasos que puede dar y cómo debe interpretar la legislación europea:

"¿Debe interpretarse el artículo 101 del TFUE en el sentido de que se opone a disposiciones del Derecho interno como las contenidas en el Real Decreto-ley 9/2019 en la medida en que ampara los convenios colectivos que imponen una determinada forma de subrogación de trabajadores que desborda las cuestiones laborales y genera una armonización de condiciones comerciales?".

En caso de considerar que las citadas disposiciones legales resultan contrarias al Derecho de la Unión, ¿debe interpretarse la jurisprudencia de ese Tribunal sobre la primacía del Derecho de la UE y sus consecuencias, contenidas entre otras en las sentencias Simmenthal y Fratelli Costanzo, en el sentido de obligar a un organismo de Derecho Público como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a dejar inaplicadas las disposiciones del derecho interno contrarias al artículo 101 del TFUE?

En el caso de que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa, ¿deben interpretarse el art. 101 TFUE y el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, y la obligación de asegurar la efectividad de las normas de la UE, en el sentido de requerir de una autoridad administrativa como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia la imposición de multas sancionadoras y multas coercitivas a las entidades que llevan a cabo comportamientos como los descritos?"