Total planea comprar una central a EDP y competir con las eléctricas españolas

Total prepara una potente ofensiva de crecimiento en el sector eléctrico español. La petrolera francesa, que en su día fue uno de los principales accionistas de Cepsa, quiere crecer en electricidad y gas y para ello está negociando la posible compra de la central de ciclo combinado que EDP tiene en la localidad navarra de Castejón.

La compañía francesa habría visitado ya la propia planta e, incluso, contaría con varios acuerdos de confidencialidad para llevar a buen puerto la operación, que supondría hacerse con una central con más de 800 MW de potencia.

Total, consultada este lunes por elEconomista, no quiso hacer comentarios sobre este asunto, que supondría el desembarco de la compañía petrolera en un negocio que no es su área tradicional. No obstante, la apuesta de la petrolera por el mercado español no se queda solo ahí, ya que la francesa acaba de anunciar la firma de un acuerdo con Powertis para el codesarrollo y venta de energía a largo plazo, para una cartera de hasta 1.000 MW de proyectos fotovoltaicos en nuestro país, cuya inversión estimada asciende a unos 700 millones de euros. En concreto, el acuerdo supone la creación de una joint-venture mediante la cual Total se asegura el derecho de compra de los proyectos que desarrolle Powertis hasta febrero de 2021, mientras que la empresa española se encargará del desarrollo de los mismos.

Soltec, empresa asociada a Powertis, será el proveedor del desarrollador para las fases de equipamiento, instalación y construcción de los proyectos desarrollados por esta alianza, que contribuirán a la reducción de unas 750.000 toneladas de CO2.

Actividad en Europa y LATAM

Powertis, que desarrolla proyectos a gran escala de fotovoltaica en Europa y América Latina, cuenta con un portfolio de proyectos, incluyendo oportunidades identificadas, en distintas fases de desarrollo en España que superan los 950 MW de capacidad instalada.

Total registró según los datos de la CNMC un total de 2.412 activaciones de contratos en su comercializadora durante el primer trimestre de 2019 lo que les situaba como una de las de mayor actividad en ese periodo, el último del que hay datos disponibles. La petrolera cuenta con operaciones en más de 130 países y es un actor importante en energía solar con Total Solar y SunPower.

La compañía gala cuenta con más de 98.000 empleados y asesores de contratación de energía, que operan tanto en gas como en electricidad en Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Holanda para ofrecer soluciones a sus clientes.

Con una amplia experiencia en el trading de energía en mercados internacionales para la comercialización de electricidad y gas en diferentes fases, Total pretende posicionarse entre las primeras comercializadoras eléctricas del mercado español. A finales de 2016, la francesa sumaba en Europa 600.000 puntos de suministro eléctrico y gasístico en contratos entre empresas y más de 1.200.000 a pequeños consumidores.

Rotación de activos

EDP, por su parte, mantiene abierto un plan de rotación de activos, que se ha traducido ya en la venta de sus centrales hidráulicas en Portugal, que han acabado en manos de la francesa Engie por 2.210 millones de euros, lo que supone una cifra mayor a la anunciada en el plan estratégico de la compañía portuguesa y que se cerrará previsiblemente antes de junio de este año.

La central de Castejón está situada en la margen derecha del río Ebro. El Grupo 1 (Castejón 1) con una potencia neta de 424,9 MW, entró en operación en septiembre de 2002, siendo la primera central de ciclo combinado promocionada por EDP y la tercera de estas características en entrar en operación comercial. El segundo grupo (Castejón 3), con una potencia neta de 418,5 MW, inició su actividad comercial en enero de 2008.

La central de ciclo combinado de Castejón utiliza como combustible principal gas natural para alimentar la turbina de gas. Castejón 3 puede, adicionalmente, en caso de interrupción del suministro de gas natural, utilizar gasóleo como combustible alternativo.

Esta central está diseñada para funcionar en base a cargas parciales y también a dos turnos. El arranque por separado de la turbina de gas y de la turbina de vapor mediante la utilización de un embrague, reduce los tiempos de arranque, el consumo de combustible y, por tanto, su coste, lo que la convierte, además, en una planta muy flexible para su operación.