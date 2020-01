PSOE y Podemos pactan cambiar el concurso de RTVE para elegir presidente

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha fijado como uno de sus objetivos renovar el Consejo de Administración de RTVE y nombrar nuevo presidente, tras más de año y medio de interinidad y unas audiencias en mínimos.

Pero, lejos de querer reactivar el Concurso Público, que está bloqueado y pendiente de resolver más de un veintena de recursos (algunos candidatos han acudido a la vía judicial), el partido que dirige Pedro Sánchez opta por poner en marcha un concurso completamente nuevo y renovado, que permita agilizar el cambio en la dirección de la radiotelevisión pública y refleje la nueva composición del Congreso. "Defendemos un modelo de RTVE plural, independiente, pública, transparente y de calidad (...) impulsando la renovación del Consejo de Administración mejorando el sistema de concurso público", consta en el punto 64 del acuerdo de Gobierno para una España progresista, presentado por Iglesias y Sánchez.

Este periódico se ha puesto en contacto con el PSOE y Podemos para conocer las líneas generales de los cambios con los que buscan mejorar el concurso, pero aseguran que todavía "no hay nada concreto". Por su parte, fuentes cercanas al proceso aseguran que el partido socialista no quiere seguir adelante con el que está en marcha, porque "está viciado" y sería difícil desbloquearlo. En este punto, la mesa de expertos formada para elegir a los candidatos al Consejo de Administración ya no representa al nuevo Congreso, en el que Ciudadanos ha perdido peso en favor de Vox y Podemos tiene un interés histórico por tener peso en la cadena pública.

A su vez, el nuevo Ejecutivo tiene cierta prisa por quitar a Rosa María Mateo del cargo de administradora única, ya que su gestión no está dando los resultados esperados y la inestabilidad laboral está creciendo (los sindicatos amenazaron con impedir la emisión del Gordo de Navidad) y tiene problemas para conseguir jefe de Informativos, tras la renuncia de Begoña Alegría y la espantá de Almudena Ariza. Enric Hernández ha asumido el cargo de forma temporal. En este punto, la audiencia de La 1 está en mínimos históricos y los informativos siguen en tercera posición. En diciembre, la primera cadena de la radiotelevisión marcó dos máximos con la emisión de la Lotería y de las Campanadas, pero aún así ha cerrado con un 10% de audiencia, menos que en el mismo mes de 2019.

Los cambios, a examen

Coincidiendo con la pérdida de prestigio de la televisión, la dirección de la Corporación ha contratado aImop Insights, por 51.727 euros, para que realice un estudio de imagen de RTVE. Aunque este tipo de investigaciones se realizan de forma periódica (el último informe es de 2017), lo cierto es que la dirección tiene un especial interés en conocer qué opinan los telespectadores de los cambios en la programación, contenidos y rostros televisivos llevados a cabo bajo la dirección de Mateo desde la temporada pasada. En concreto, pregunta por "el grado global de percepción de los cambios realizados" y "la valoración e idoneidad" de los mismos.

En cuanto a los programas, el estudio hace especial hincapié en conocer la opinión de la población sobre los cambios introducidos en el espacio Los Desayunos de TVE, que pasó a depende de Xabier Fortes y perdió seguidores, y su sentimiento respecto a la elección de Máximo Huerta, exministro de Cultura, como presentador de A partir de hoy y la originalidad de la propuesta del programa. También somete a examen a María Casado y la salida de los Hermanos Torres.

"Estos estudios se realizan para aumentar el conocimiento de los hábitos y experiencias de consumo de los usuarios, así como la valoración que hacen del servicio prestado por RTVE, y testar su opinión sobre la oferta de contenidos audiovisuales", recoge también la cadena en los pliegos de licitación.