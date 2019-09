Sánchez busca designar candidatos a presidir RTVE y olvidarse del concurso

El Gobierno se olvida del concurso público para la elección de un nuevo presidente en RTVE para sustituir a la actual administradora única, Rosa María Mateo. La intención del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, es cambiar la ley y designar a un presidente por vía parlamentaria con el apoyo de sus futuros socios de Gobierno, en el caso de que vuelva a ganar las elecciones y logre sacar adelante la investidura. En el plan con las 370 medidas presentadas a principios de mes, se apostaba ya, de hecho, por esta opción, sin mencionar en ningún momento el concurso público.

"Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección de los órganos constitucionales y organismos independientes, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Radiotelevisión Española", se asegura en este plan, en el que lo único que se decía es que se primarían "los principios de igualdad, paridad de género, mérito, capacidad y prestigio profesional".

Un año de bloqueo

El concurso público de RTVE comenzó en agosto de 2018 con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas y con la designación del Comité de Expertos, el grupo que ha evaluado a los aspirantes y elegido a los más idóneos.

Este proceso de evaluación se alargó hasta finales de diciembre, ya que hubo que esperar a la resolución de varios recursos interpuestos por candidatos que no habían podido optar al concurso. Además, los expertos necesitaron un tiempo añadido para especificar el baremo con el que se puntuaría a los aspirantes.

Así, no fue hasta el 18 de diciembre cuando se conocieron los 20 aspirantes mejor preparados y el problema fue que con la disolución de las Cortes el pasado 5 de marzo el proceso no pudo seguir adelante. Los veinte candidatos seleccionados tenían que comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, como paso previo a que el Pleno del propio Congreso de los Diputados desingnara a seis consejeros. Los catorce aspirantes que no hubieran sido elegidos por el Congreso, tenían que comparecer ante la Comisión de Nombramientos del Senado y después los senadores designarán en Pleno a los cuatro integrantes restantes del Consejo de Administración de la corporación pública.

Mientras, la Administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, que fue propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y elegida por el Congreso el 27 de julio de 2018 por mayoría absoluta en segunda vuelta, sigue al frente de la Corporación, aunque la periodista ya ha anunciado que dimitirá de su puesto "en cuanto se forme el nuevo Gobierno".

A la espera de que se celebren las elecciones y para garantizarse el control de la corporación pública, el Gobierno ha constituido una nueva dirección para supervisar todos los contenidos informativos y de actualidad de la televisión, la radio y la página web. El nuevo súper jefe de información de la radiotelevisión es Enric Hernández, exdirector de El Periódico, y tendrá poder sobre la directora de los servicios informativos de TVE, Begoña Alegría, sobre Fernando López Puig, director de contenidos, y sobre el director de informativos de RNE, Raúl Heitzmann. Hernández es un hombre cercano al PSC que tiene como objetivo unificar los criterios informativos.