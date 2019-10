Las distribuidoras de fármacos temen la irrupción de Amazon y Alibaba en el reparto de medicamentos

Las distribuidoras farmacéuticas en nuestro país, un sector dominado por las compañías Cofares, Bidafarma y Hefame, están expectantes ante la posible llegada a este sector de las multinacionales Amazon y Alibaba para hacer repartos de medicamentos a domicilio.

Ante esta amenaza, las compañías apuestan por una estrategia común junto a las farmacias y así ofrecer servicios personalizados y más cercanos tanto para los farmacéuticos como para el ciudadano. Así se manifestaron ayer los principales agentes de este sector durante el VIII edición del Foro de la Distribución Farmacéutica, un espacio de debate organizado por Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) en colaboración con Merck, que se celebró en la sede de la CEOE en Madrid.

En el foro participó el responsable global de Estrategia del Negocio de Medicina General de la farmacéutica alemana Merck, Leif Erik Moll, quien advirtió de que la reciente compra de Amazon de la compañía Pill Pack, una de las mayores farmacias online de EEUU, por 850 millones de euros, es un claro aviso sobre las intenciones del gigante del reparto. "Sin duda puede ser un serio rival para el modelo tradicional de distribución farmacéutica", dijo el portavoz del laboratorio.

En la misma línea se manifestó Simon White, presidente del Grupo de Trabajo de la Cadena de Suministro de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), quien señaló que los fabricantes de medicamentos ven la irrupción de empresas como Amazon o Alibaba "como algo natural si estas compañías se especializan en las llamadas entregas de último kilómetro".

Por su parte, Lars-Ake Söderlund, presidente de la Sección de Farmacia Comunitaria de la International Pharmaceutical Federation (FIP), que representa a más de cuatro millones de farmacias, defendió hacer frente al fenómeno, que denominó como "amazonización", defendiendo "la necesidad de enfrentarlo sin miedo, con imaginación y servicios de calidad". "Hay servicios como la cercanía y el conocimiento del usuario que estas empresas no van a poder realizar", aseguró.

Por último, Per Troein, vicepresidente de Strategic Partners de IQVIA, rebajó esta amenaza. "A corto y medio plazo, Amazon no supone una amenaza a la distribución de fármacos y menos en Europa", afirmó el experto. "De momento, las pruebas que ha hecho Amazon en este negocio no han sido muy productivas", aseguró.

Cambios en el sector

El presidente de Fedifar, Eladio González Miñor, destacó que los ciudadanos y las administraciones tienen nuevas demandas y, por ello, todos los agentes que operan en el sector del medicamento deben llevar a cabo transformaciones para poder atenderlas. "Debemos adaptarnos a las nuevas necesidades que requieren los ciudadanos, un camino a recorrer juntos por parte de los agentes de la cadena del medicamento y administraciones. Hay que buscar soluciones conjuntas en beneficio del sistema y de los ciudadanos", destacó. Asimismo, incidió en la necesidad de que las autoridades cuenten con la distribución farmacéutica como "aliado y leal colaborador" para trabajar por la salud de los ciudadanos. "Nos tienen a su lado y juntos podemos avanzar en este objetivo", afirmó.

Marieta Jiménez, presidente y directora general de Merck en España, resaltó durante su intervención la importancia que de cara al futuro tendrá la innovación. "En Merck, como compañía de ciencia y tecnología, entendemos que el futuro está asociado a la innovación", indicó, al tiempo de subrayó que "los nuevos modelos de negocio vendrán de la mano de la innovación no solo en el sentido tecnológico, sino también en forma de nuevas alianzas y formas de hacer que muchas veces parten de un cambio de mirada y siempre pensando que quien proporcione a las personas salud y bienestar y mejore su experiencia tendrá el éxito en el futuro".

Por su parte, durante la inauguración de la jornada, Manuel Ibarra, jefe del Departamento de Inspección y Control de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), destacó la "valiosa colaboración" que ofrece la distribución farmacéutica a la Administración en cuestiones de actualidad como "el acceso por los pacientes a sus tratamientos, la detección precoz de problemas de suministro y la aplicación del sistema de verificación para evitar la entrada de falsificaciones en la cadena legal". Asimismo, el representante de la Aemps instó a mantener esta colaboración en asuntos venideros que aún son una incógnita como el Brexit.