La especulación en renovables frena la ampliación de la capacidad de red

El miedo a agigantar la avalancha de peticiones de acceso y conexión a la red eléctrica de nuevas plantas renovables y la subsiguiente especulación con los derechos concedidos -se vende el primer papelito de la tramitación a 80.000 euros por MW- ha frenado en seco la posibilidad de ampliar y optimizar la capacidad de dicha red al suavizar límites técnicos establecidos hace tres décadas.

REE, en tanto que Operador del Sistema Eléctrico, convocó en enero un Grupo de Trabajo para analizar la posibilidad de aumentar la capacidad de los nudos de la red, fijada en una Orden ministerial de 1985 en el 5% de la potencia de cortocircuito, porque con la tecnología actual se puede aumentar hasta el 20%.

El Grupo lo constituyen las patronales de renovables AEE, Appa y Unef, las de distribuidoras Aeléc, Aseme y Cide, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la propia REE.

En aquel momento ya era obvio que el desarrollo de nuevas instalaciones renovables con vistas a 2030 estaba provocando un alud de solicitudes de acceso y conexión a la red, en muchos casos únicamente para revender los derechos, sin que haya un proyecto sólido detrás, pero parecía buena idea revisar los límites técnicos para conectar nueva potencia verde sin tener que desplegar nuevos tendidos.

Propuesto por la CNMC

Incluso la CNMC, en su proyecto de Circular de acceso y conexión a las redes, lanzado a consulta pública el pasado 6 de junio, contempla la sustitución del viejo criterio del 5% por el nuevo del 20% en los estudios que debería de hacer REE para determinar la capacidad máxima de cada nudo.

Con el problema de la especulación de fondo, pronto empezaron a surgir serias discrepancias entre los participantes del Grupo, con visiones e intereses muy distintos, como reflejan sus conclusiones y recomendaciones al proyecto normativo de la CNMC.

A grandes rasgos, las distribuidoras, como Aelec o Cide, han defendido la necesidad de asegurar que el cambio no ponga en riesgo la seguridad del sistema; la eólica ha señalado que las nuevas instalaciones, más modernas, tendrían preferencia sobre las ya conectadas; y la fotovoltaica, por el contrario, ha dicho que su tecnología -la que acumula más proyectos- podía cumplir con el 20% e incluso más.

Al final, el Grupo ha decidido recomendar a la CNMC que no modifique el actual límite hasta que éste vuelva a estudiar el asunto, algo que no tiene fecha. En sus conclusiones no aparece mención alguna al problema de la especulación, por lo delicado del asunto y porque sería reconocer que la formación del propio Grupo y el aumento del límite eran innecesarios: con el tope actual ya se ha concedido el punto de conexión a unos 66.400 MW, es decir, más potencia de la previsto por el Miteco hasta 2030.

Aumentar la capacidad no ataja la venta de 'papelitos'

Con buena lógica, la venta de derechos de acceso y conexión a la red desaparecerá si aumenta su capacidad, porque ésta dejará de ser un bien escaso comercializable.

Sin embargo, el razonamiento presupone que todas las peticiones de acceso y conexión están respaldadas por proyectos firmes, cuando no es así: una parte muy importante -nadie puede evaluarla- sólo quiere vender la licencia, y si hay más capacidad, hay más opciones de "pasar más papelitos".