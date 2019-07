El Santander se defiende de Andrea Orcel: no se incumplió el contrato porque era provisional

El Banco Santander se defiende de las acusaciones judiciales de Andrea Orcel sobre que la entidad incumplió el contrato. El grupo financiero asegura que nunca se le puso sobre la mesa un contrato oficial sino una carta oferta supeditada a varias cesiones del banquero de UBS. La carta recogía las posibles condiciones futuras de una contratación, pero siempre provisionales, y que dependían de la aprobación del consejo de administración del banco, de la Junta de Accionistas y también del Banco Central Europeo (BCE).

Además, Orcel en su demanda apunta a que la presidenta del banco, Ana Botín, estaba negociando por su cuenta. Un extremo que el Santander apunta a que es totalmente falso porque Botín comunicó desde el primer momento a los órganos competentes de la entidad el proceso de contratación. De hecho, la presidenta mantuvo varias reuniones y conversaciones con estos órganos durante la fase de negociación de contratación.

El coste de su salida

En la citada carta oferta que el banco presenta al italiano había una alusión a que sería válida si él se comprometía a que UBS, la entidad donde entonces trabajaba el banquero en Londres, se comprometía a abonar una parte del complemento retributivo que le correspondía por su salida del banco.

De hecho, Orcel, según el Santander, siempre había mostrado la expectativa de que su antigua entidad así lo haría. UBS asumiría, sino toda la compensación que debía pagar a Orcel tras siete años al frente del banco, parte de ella. Sin embargo, el grupo financiero de origen suizo finalmente decidió no afrontar el coste correspondiente por la salida de Orcel.

El banquero interpuso hace un mes una demanda en los juzgados españoles por los que le reclama al Santander 102 millones

En la carta oferta, Santander se comprometía a pagar al italiano 35 millones como máximo en el supuesto de que UBS no pagara todo, porque se presuponía que iba a pagar. Sin embargo, Orcel que finalmente recibe casi 14 millones de UBS, lejos de descontar esa cantidad de los 35 millones propuestos por el Santander, no lo hace sino que pide más dinero en intereses, dividendos, etc.

