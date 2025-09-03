La aerolínea Emirates busca tripulantes de cabina en estas siete ciudades españolas: fechas, requisitos y beneficios para los contratados

La aerolínea Emirates es una de las más grandes compañías aéreas, que realiza de forma frecuente diferentes jornadas de puertas abiertas a lo largo y ancho del planeta, con el objetivo de fichar nuevos tripulantes de cabina. Ahora, le toca el turno a España, por lo que Emirates estará en varias ciudades a lo largo del mes de septiembre para contratar a quienes cumplan los requisitos.

Emirates tiene diferentes requisitos a cumplir para poder formar parte de su tripulación, aunque lo cierto es que tiene mucha fama de las buenas condiciones y beneficios que ofrecen a sus trabajadores, como es el caso del salario, los viajes con descuento, el transporte, los lujosos alojamientos y los seguros médicos.

Requisitos para trabajar en Emirates

Para ser considerado para la tripulación de cabina de Emirates, tal y como se recoge en su portal web de empleo, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Dominio del inglés escrito y hablado (se valoran otros idiomas).

Un jugador de equipo natural con una personalidad que brilla.

Mide al menos 160 cm de alto y puede alcanzar los 212 cm de altura.

Capaz de cumplir con los requisitos de visa de trabajo de los Emiratos Árabes Unidos.

Tener al menos 21 años.

Al menos un año de experiencia en hostelería o atención al cliente.

Un mínimo de educación secundaria (grado 12).

No se permiten tatuajes visibles al llevar el uniforme de la tripulación de cabina de Emirates.

Jornadas de puertas abiertas en España

Las próximas jornadas de puertas abiertas o eventos de reclutamiento en España para poder optar a un puesto de tripulación de cabina en Emirates serán a lo largo del mes de septiembre, en las siguientes ciudades y ubicaciones:

Madrid : 4 de septiembre de 2025, en el Novotel Madrid Center O'Donnell 53

: 4 de septiembre de 2025, en el Novotel Madrid Center O'Donnell 53 Barcelona : 8 de septiembre de 2025, en el Four Points by Sheraton Barcelona Diagonal, Avinguda Diagonal, 161-163

: 8 de septiembre de 2025, en el Four Points by Sheraton Barcelona Diagonal, Avinguda Diagonal, 161-163 Gran Canaria : 10 de septiembre de 2025, en el Paradisus by Meliá Gran Canaria, C. las Retamas, 3, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas

: 10 de septiembre de 2025, en el Paradisus by Meliá Gran Canaria, C. las Retamas, 3, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas Valencia : 19 de septiembre de 2025, en Hoteles Medianos, Avda. d'Amado Granell Mesado, 48

: 19 de septiembre de 2025, en Hoteles Medianos, Avda. d'Amado Granell Mesado, 48 Málaga : 21 de septiembre de 2025, Hilton Garden Inn Málaga, Av. de Velázquez, 126

: 21 de septiembre de 2025, Hilton Garden Inn Málaga, Av. de Velázquez, 126 Palma de Mallorca: 27 de septiembre, en AC Hotel Ciutat de Palma, Plaza Puente nº 3

Ibiza: 29 de septiembre de 2025, en Meliá Ibiza Pare Vicent Costa, 2 07840 Santa Eulalia del Río

"No es necesario enviar su solicitud antes de asistir. Se recomienda a los candidatos que lean los requisitos y lleguen al lugar de la Jornada antes de la hora de inicio para registrarse", explican desde el portal de empleo de Emirates.

Salario y beneficios

Lo primero que hay que saber es que todos los tripulantes de cabina de Emirates tienen un salario mensual inicial de grado II, pero se compone de tres componentes: un salario básico fijo, un pago por hora por los vuelos operados y un subsidio de comida en el extranjero. Con ello, el sueldo promedio mensual es de unos 2.600 euros.

Por otro lado, hay que saber que hay dietas por pernoctaciones, que se abonan a mes vencido. Además, la empresa proporciona alojamiento en hotel y transporte desde y hacia el aeropuerto. De hecho, gozan de otros beneficios:

Viajes con descuento

Alojamiento

Transporte hacia y desde el trabajo y hacia y desde la escuela de formación.

30 días naturales de vacaciones al año ( Se proporciona un billete de vacaciones anual gratuito al país de origen. El billete se puede cambiar a cualquier destino después de 3 años de servicio).

Médico y seguro: toda la tripulación de cabina está asegurada las 24 horas del día en todo el mundo bajo pólizas de seguro de vida y seguro de accidentes personales.

Los tripulantes de cabina de Emirates tienen que pasar una formación de siete semanas y media en las instalaciones que la compañía tiene en Dubái.