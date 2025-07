Un autónomo madrileño tiene que cerrar su negocio acorralado por la presión fiscal: "Cuando el sistema va a por ti, poco se puede hacer"

Emprender en España es solo misión para valientes. La presión fiscal a la que están sometidos los autónomos de nuestro país es uno de los principales problemas que frenan el emprendimiento. La burocracia, los impuestos, la financiación...hacen que posibles empresarios se lo piensen dos veces antes de convertirse en su propio jefe.

Hoy ha sido el turno del restaurante especializado en taco francés "Wesh", en Alcorcón, que se ha visto obligado a cerrar sus puertas tan solo unos días después de cumplir su primer aniversario abierto. Así lo ha anunciado el dueño del negocio en sus redes sociales: "No ha sido ni por tema sanitario, ni por falta de trabajo ni de salud propia. Simplemente, cuando el sistema va a por ti, poco se puede hacer".

Celebró el aniversario con tacos a 1 euro

El joven empresario, apenado por tener que cerrar el restaurante en el que puso tanto esfuerzo, denuncia la situación que viven los pequeños empresarios en España, aunque no de forma explícita. "La verdad es que me parece un problema bastante grande porque yo he dado todo por este local. Vine desde Copenhague con todos mis ahorros y los aposté todos aquí", cuenta.

Hace tan solo un par de semanas estaba celebrando su primer aniversario abierto al público: tacos a un euro para los 100 primeros clientes, tartas, sorteos...y con bastante éxito, porque "la calle estaba colapsada", tanto que incluso tuvo que acudir la policía para controlar la situación. "Había gente esperando desde las cuatro y media, no nos esperábamos que a las siete ya hubiese más de 120 personas esperando. Gracias de corazón", contaba el joven.

A pesar de que recientemente había ampliado también la capacidad del local, de 20 comensales a casi 40, ha tenido que acabar cerrando alegando que "he visto bastantes problemas que no voy a poder solucionar". A pesar de que "he ayudado a muchísima gente y dado trabajo a seis personas, pero lamentablemente esto se acabó", lamenta.

Los autónomos en España

Según los últimos datos ofrecidos por la Seguridad Social, durante los primeros seis meses de 2025 hubo más de 45.000 nuevos autónomos en nuestro país, pasando de 3.363.844 en enero a la cifra récord de 3.409.563, siendo la hostelería el sector que más aportó, con más de 11.100 nuevos efectivos.

No obstante, estos datos contrastan con los que ofrece el sindicato Unión de Profesionales Autónomos (UPTA), que recientemente ha alertado de la dura realidad que viven en España cientos de pequeños negocios. Y es que, según uno de sus informes, durante el mes de junio han echado la persiana 192 pymes cada día.

A pesar de que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró junio con datos históricos, desde UPTA han denunciado en multitud de ocasiones la deriva que está adoptando la Agencia Tributaria en su relación con el colectivo de trabajadores autónomos, a los que somete a una presión fiscal cada vez más asfixiante.

Esta semana le tocó al dueño de Wesh, que termina su intervención dando las gracias a sus clientes y a todos los que le han acompañado durante este año. "He conocido muchísima gente maravillosa, pero lamentablemente tengo que deciros que hasta siempre", culmina.