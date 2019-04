Sánchez fuerza a RTVE cambiar el debate por el temor al atril vacío en Atresmedia

África Semprún Madrid

RTVE ha reorganizado su debate electoral en las últimas horas en función de los intereses de Moncloa. La Corporación ha comunicado este jueves que retrasa un día la celebración del debate a cuatro lo que implica que este tendría lugar el mismo día y a la misma hora que el organizado y anunciado por Atresmedia desde la semana pasada: el 23 de abril de 2019.

En un primer momento, la televisión que dirige Rosa María Mateo tenía previsto emitir el enfrentamiento dialéctico de los cuatro cabeza de lista del PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos el 22 de abril para no coincidir con la competencia pero tras las presiones recibidas desde el Gobierno finalmente ha decidido cambiarlo. Desde RTVE defienden su obligación "de facilitar las condiciones para que el debate entre los partidos políticos y sus líderes" tenga lugar y por ello se han adaptado a la agenda del presiente Pedro Sánchez, sin tener en cuenta los compromisos o disponibilidad de los líderes de las demás formaciones.

El candidato del PSOE tiene problemas de agenda el día 22 de abril por lo que sólo puede acudir a uno el 23

Y es que, el candidato del PSOE ha explicado que tiene problemas de agenda el día 22 de abril por lo que sólo podrá acudir a un debate el 23 de abril, forzando a RTVE a adaptarse si quiere contar con su presencia. El problema es que todos los partidos, incluido el PSOE, ya se había comprometido con Atresmedia para acudir a su debate eses mismo día, compromiso que Sánchez se ha mostrado públicamente dispuesto a incumplir mientras que el resto de los partidos han mantenido su idea de asistir al de la cadena privada. "El PP asistirá, como tenía comprometido, al debate de Atresmedia el día 23. TVE ha emitido un comunicado cambiando la fecha inicialmente establecida antes de ponerse en contacto con nosotros", asegura en el partido de PabloCasado. En esta línea, Podemos ha pedido a la cadena pública que rectifique el cambio de fecha y Ciudadanos ha reconfirmado su presencia.

Moncloa ha maniobrado para que Atresmedia cancele su programa y evitar que se celebre con un atril vacío en el plató

El PSOE de Pedro Sánchez, que ha insistido en que sólo acudirá a un debate, ha maniobrado para que RTVE cambie la fecha con el objetivo de que Atresmedia cancele su programa y así evitar que éste se celebre con un atril vacío en el plató de Antena 3 y La Sexta que recuerde su cambio de criterio de ultima hora. Y es que, si la cadena pública mantenía su encuentro el día 22 todos los partidos podrían haber ido a ambos evidenciando que el lider socialista quiere limitar los debates y las preguntas. Ahora obliga a todos a elegir. En esta línea, el Comité Electoral del PSOE ha reiterado la voluntad del presidente Pedro Sánchez de participar en el debate a cuatro planteado por RTVE para el día 23 y ha replicado al resto de candidatos que "todos tienen disponibilidad ese día".

Pese a este movimiento, Atresmedia sigue anunciado el debate a cuatro en todos sus medios ya que, según explican fuentes cercanas a la cadena, nadie ha confirmado oficialmente que Sánchez finalmente no acudirá al encuentro.

Cuando la Junta Electoral prohibió a la televisión de Planeta la presencia de Vox en el debate, el presidente decidió ir al debate de RTVE pensado que todos los partidos le seguirían y que Antena 3 cancelaría el suyo. El grupo no lo hizo y mantuvo sus planes excluyendo al partido de Abascal. Los demás partidos confirmaron su presencia, como han vuelto a hacer. No en vano, Atresmedia llamó a todos los partidos al día siguiente de que se convocaran las elecciones para plantear el encuentro y recibió un sí inmediato de todos menos del PSOE, que quería analizar sus opciones y prefería ir al de TVE. Como la cadena pública no pudo incluir en un primer momento a Vox, el PSOE se decantó por el de la cadena pública para mostrar al electorado la división de la derecha y que no tenía miedo a enfrentar sus ideas con las de Abascal. Desaparecida esta opción volvió a la pública, que desde un primer momento organizó el encuentro en función de su agenda.

Ahora, el choque entre las cadenas puede dejar al país sin debate o con un debate a tres en Atresmedia y un atril vacío. El tiempo dirá quién gana la pugna y qué sucede al final con un debate siempre se ha celebrado sin problemas.