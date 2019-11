Las exigencias de Torra y el 'no' de Arrimadas tuercen el plan de Sánchez

El plan inicial de Pedro Sánchez de formar "un gobierno progresista y coherente", en coalición con Unidas Podemos ha empezado a torcerse de manera significativa. El último contratiempo ha venido este jueves de la mano de Quim Torra, quien está poniendo muy difícil que ERC se abstenga en la investidura del candidato socialista, si éste no se compromete a una mesa de negociación bilateral previa, con "relator" y con "contenidos". Torra ha afirmado que no será candidato en las próximas elecciones.

El president de la Generalitat ha dicho que no se puede imaginar a ningún diputado independentista que no haga honor a lo que ha suscrito con los electores, en alusión a no renunciar al derecho de autodeterminación, y en poner este asunto sobre la mesa del Consejo de Ministros, lo que también le ha pedido a Unidas Podemos.

"¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político en el Estado a través de una mesa de negociación".

Para prepararse ante la posibilidad de que Torra acabe adelantando elecciones en Cataluña, ERC ha blindado su discurso independentista lanzando la pregunta que hará este sábado a sus afiliados: "¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político en el Estado a través de una mesa de negociación".

Ciudadanos, otro de los actores con el que parece que quiere contar Moncloa en sus ecuaciones, si el plan A se frustra, se pronunciaba defendiendo un acuerdo de Gobierno con PP y PSOE, frente al "pacto del insomnio", como lo ha calificado Inés Arrimadas. Precisamente ha sido la portavoz de la formación naranja en el Congreso quien ha desvelado que el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez ha desplegado los primeros contactos con Cs, sin agenda y sin contenidos. Finalmente, Arrimadas ha confesado que ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo quien ha establecido este primer contacto.

El líder de Unidas Podemos se ha prestado a que el próximo gobierno aborde el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña

Los naranjas han reconfirmado que no entrarán en el juego de las abstenciones si en esa operación median los votos de nacionalistas e independentistas. Insisten en que sus 10 escaños no son determinantes para Sánchez. Así, con la CUP en el Congreso de los Diputados, y JxC más fuerte -un diputado más que el 28-A-, Pablo Iglesias es consciente de que ERC -que perdió dos escaños el 10-N- lo tiene más complicado para prestar su abstención a PSOE-UP. Por eso, este jueves, el líder de Unidas Podemos se ha prestado a que el próximo gobierno aborde el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña. Además, Iglesias ha mantenido que cree que vamos a tener un Gobierno que asuma el diálogo como "eje fundamental de la acción política".