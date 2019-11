Torra quiere agotar la legislatura y no será candidato en las siguientes elecciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha desgranado hoy que su hoja de ruta política a medio plazo pasa por descartar el adelanto electoral en Cataluña en 2020 y no presentarse candidato para el siguiente mandato en unas futuras elecciones catalanas.

La legislatura acabará en diciembre de 2021 si no se adelantan los comicios. El plan de Torra no incluye este escenario aunque pueden darse factores externos que precipiten las urnas, como por ejemplo una posible inhabilitación por desobedecer con los lazos amarillos. "Si de mi depende, no" habrá elecciones, ha matizado en una entrevista en Rac 1 en la que ha asegurado que no contempla que esa condena se materialice. Según ha dicho, quien puede inhabilitarle "es el Parlament, donde recae la soberanía de los catalanes".

El escenario de la inhabilitación que sobrevuela en el Govern de la Generalitat está muy presente. Si Torra fuera condenado, el vicepresident Pere Aragonès estaría a los mandos hasta las nuevas elecciones, que en ese caso se verían abocadas a un adelanto casi seguro.

Torra espera una sentencia del TSJC rápida a finales de la semana que viene que, en caso de ser condenatoria, recurrirán al Tribunal Supremo (TS), que calculan que podría emitir un fallo en un plazo medio de seis meses.

En cuanto a no presentarse candidato a la reelección, Torra ha indicado que "siempre" ha dicho que no se volvería a presentar a ninguna elección. "Yo tenía un encargo, a partir del punto en el que quedó el proceso de independencia avanzar para culminarlo. Es lo que intento hacer. Mientras crea que sirvo para culminar el proceso, seguiré".