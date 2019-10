Sánchez conserva el federalismo en el programa del PSOE tras desaparecer de la primera versión

"Se ha filtrado un programa electoral que no estaba terminado". Así ha salido al paso esta mañana el candidato del PSOE a las elecciones generales del 10 de noviembre, Pedro Sánchez, ante las críticas a los socialistas por fulminar de cara a las urnas el federalismo que abandera el PSC. Especial Elecciones Generales.

"Claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y Barcelona en el texto programático", ha asegurado el presidente del Gobierno en funciones en referencia a los textos que apuestan por reformar la Constitución para crear un Estado federal y reconocer el carácter plurinacional de España.

Pero además de la Declaración de Granada (julio de 2013) y la Declaración de Barcelona (julio de 2017), esto último ya matizado antes de los comicios de abril y más tendente a una mejora del autogobierno sin tocar la Carta Magna, Sánchez, ha asegurado que en el documento incompleto tampoco estaban incorporadas otras cuestiones "que tenían que ver con los derechos civiles".

Según Sánchez, la confusión se ha producido por ser el PSOE un partido "a veces demasiado transparente", según ha dicho durante una entrevista en Antena 3. "Se dan a conocer los documentos antes de que se hayan terminado", indicando que este miércoles el Comité Electoral del partido aprobará la versión definitiva del programa electoral.

Sin embargo, varias voces entre las que se incluye la de Oriol Junqueras, apuntan a que no hay tal error sino que el PSOE intentó deshacerse del federalismo de cara al 10-N -una estrategia que estaría encaminada a captar a votantes de centro dudosos- pero que se vio obligado a volver a introducirlo a última hora a exigencia de Miquel Iceta.

Cataluña: ni contigo ni sin ti

Cataluña se ha convertido en el talón de Aquiles del Gobierno. Los 'socios independentistas' que ayudaron a Sánchez a ganar la moción de censura a Mariano Rajoy acabaron por arruinar los Presupuestos que los socialistas iban a sacar adelante en medio de exigencias previas para los líderes del procés juzgados.

Precisamente ha sido la sentencia la que, a menos de un mes de las nuevas elecciones ha terminado de romper las relaciones con la Generalitat, una enemistad personificada en las figuras de Sánchez y Torra. En este sentido se ha expresado también el candidato socialista durante la entrevista.

Asegura que "el fracaso del movimiento independentista desde el punto de vista político" ha radicalizado el movimiento, en referencia a los disturbios que se han repetido desde que el día 14 de octubre se confirmara que no había absolución para los líderes del procés. Según Sánchez, "en Cataluña hay un problema de convivencia, no de independencia" y ha exigido a Torra reconocer a la parte de catalanes que no son independentistas.

Sánchez, que no se cierra a hablar dentro de la legalidad democrática, considera que "la violencia no es más que el producto de una falta de movilización" que cada vez es menor en el independentismo en Cataluña.

Y hace una comparación Sánchez entre el movimiento independentista catalán y la ultraderecha española. Según ha explicado, considera que los independentistas están replicando el modelo de Vox: "Solamente existe una España y es la que a ellos les pertenece".

"La economía española está creciendo por encima de la media europea"

El presidente en funciones ha hecho esta mañana una defensa acérrima de la gestión económica del Ejecutivo. En el escenario de "enfriamiento de la economía internacional", Sánchez ha destacado que "la economía española está creciendo por encima de la media europea" y que se está reduciendo tanto el déficit público como la deuda pública. En cuanto a los datos de la última EPA, Sánchez ha defendido que "estamos creando más o menos el mismo número de empleos al mismo ritmo que está creciendo la economía española", en torno a un 2%, ha apuntado.

En el terreno puramente económico, en el programa del PSOE se recogerán, según ha avanzado, "medidas tributarias que no van a gustar a las grandes corporaciones" y que apuestan por un tipo de Sociedades efectivo de mínimo el 15% (ahora está por debajo del 10%) "con independencia del Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones".

Otras medidas económicas pasan por no tocar el IRPF, impulsar una "revolución verde" o mantener el impuesto de Sociedades y Patrimonio pero armonizando y acabando con los dumpings fiscales como el de la Comunidad de Madrid que alimentan la despoblación. "Se van a armonizar para los grandes patrimonios". Dónde empiezan a considerarse 'grandes' lo deja en manos de los técnicos.

¿Y tras el 10-N, qué?

En el terreno puramente electora, a dos días de que arranque la campaña y consciente de los casi dos millones de votantes indecisos o favorables a la abstención, Sánchez insiste en la necesidad de que de las urnas salga "una mayoría estable [...] si queremos no volver a votar hasta dentro de cuatro años" y que sirva para afrontar retos como el de Cataluña o la desaceleración de la economía internacional.

Poco cambio en cuanto a un posible pacto con Pablo Iglesias tras el 10 de noviembre. Sánchez mantiene el reproche a Unidas Podemos por haber impedido una vez más un Gobierno progresista (además de las insalvables diferencias con Cataluña) pero también critica a PP y Ciudadanos por fomentar el bloqueo. "Había muchos ciudadanos que habían votado al Señor Rivera que no imaginaban que su voto no iba a servir para garantizar la estabilidad", ha reprochado.