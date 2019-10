Valls confirma que no votará a Ciudadanos el 10-N: "No es posible para mí tras los errores de Rivera"

El concejal de Barcelona y antiguo socio de Ciudadanos en las elecciones locales a la ciudad condal, Manuel Valls, ha confirmado este martes que no va a votar a la formación 'naranja' en las elecciones generales del 10 de noviembre.

"Yo esta vez no voy a votar a Ciudadanos, no es posible para mí tras los errores de Rivera en Cataluña", ha revelado el ex primer ministro francés en una entrevista concedida a laSexta.

El 'matrimonio' entre el que fuera socialista francés y los de Albert Rivera saltó por los aires el pasado mes de junio, cuando Valls prestó sus votos al a investidura de Ada Colau como alcaldesa para evitar que la Alcaldía de Barcelona recayera en el independentismo. Esta decisión partió el grupo y dejó por un lado a Valls y sus afectos y por otros a los ediles de Ciudadanos.

Antes de este episodio Valls se había mostrado muy molesto con el veto de Rivera al PSOE y con la política de pactos en algunos lugares como Andalucía, donde la entente entre PP y Ciudadanos pasaba por Vox. También fue muy crítico el francés -pese a acudir- con el acto en la plaza de Colón de Madrid, donde PP, Ciudadanos y Vox se manifestaron contra Pedro Sánchez.