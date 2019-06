Valls descarta crear "de momento" otro partido tras la ruptura con Ciudadanos

Manuel Valls va a centrar su actividad política a corto/medio plazo en reunir a buscar consenso entre el centroizquierda, el centroderecha y el catalanismo moderado, descartando por el momento la creación de un nuevo partido. "No creo que hoy haya esa posibilidad", ha avanzado este jueves el líder de la plataforma BCN Canvi en una entrevista en Cadena Ser.

Valls, concejal del Ayuntamiento de Barcelona desde las pasadas elecciones municipales, ha asegurado que se quedará cuatro años como concejal porque es la responsabilidad que le ha dado la ciudadanía. Así ha respondido a las dudas que suscitaron la ruptura con Ciudadanos tras la investidura de Ada Colau y la marcha de Celestino Corbacho a las filas naranjas como independiente, que apuntaban a que el exdirigente francés estaría unos meses en el Consistorio para luego retirarse.

En un tono más relajado que en su primera rueda de prensa tras la ruptura, Valls se ha vuelto a mostrar desilusionado con la deriva del partido que lidera Albert Rivera, a quien reprocha la renuncia a conservar una posición de centro por haber decidido liderar las derechas. "Me apoyaron y he conocido a buena gente que estaba en mi lista", pero Valls cree se equivocan al considerar que podrán manejar a Vox.

Para hacer frente a Vox, propone unidad entre los constitucionalistas para no dejar España en sus manos pero "tampoco en manos de populistas ni nacionalistas". Por eso "no se entiende que Cs pacte con Vox, esto preocupa mucho a los liberales en Europa porque el gran peligro es el nacionalismo y la extrema derecha", ha dicho durante la entrevista. "Y ahora pondrá un cordón sanitario con el PSOE. No lo puedo entender", ha añadido.

En su opinión, aunque le parece difícil, Cs debería facilitar la investidura de Pedro Sánchez: "Creo que eso sería responsabilidad política. Los intereses de España son lo más importante".

En este punto, Valls se ha reafirmado en su decisión de investir alcaldesa a Ada Colau con tres votos a favor de su grupo: "Salvamos Barcelona de la posibilidad de tener un alcalde independentista", ha dicho en referencia al candidato de ERC, Ernest Maragall. "Soy coherente. Me puedo equivocar, pero luchar contra los nacionalismos y populismos es mi vida política", ha concluido.