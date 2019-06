Corbacho se reúne con Ciudadanos para decidir si se incorpora a su grupo o con Valls

El exministro Celestino Corbacho se reunirá este martes por la tarde con Ciudadanos para decidir si finalmente se incorpora a su grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona ya que concurrió como independiente a las municipales en la lista que compartida y votó a favor de la investidura de Ada Colau.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, que ha manifestado su respeto por el encuentro de Corbacho este martes por la mañana con Valls, y ha añadido que por la tarde lo hará con Cs y "deberá tomar una decisión personal".

Según Carrizosa, el exministro y exalcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) es una figura política importante para su partido, tiene experiencia en gestión municipal y conocimiento del área metropolitana de Barcelona, por lo que estarían "muy honrados" de que se incorporara al grupo municipal de Cs.

"Tiene muy buena relación con nosotros; también con Albert Rivera. Es un político de valía. Estaríamos encantados de que pudiera hacer sus aportaciones municipalistas en nuestro grupo", ha recalcado el líder de Cs en el Parlament, que ha recordado que Corbacho era un miembro independiente de la ya extinta coalición.

En cuanto a que Corbacho votara a favor de la investidura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, ve "normal" que optara por lo que dictó Valls, y ha esgrimido también que no estaba sometido a la disciplina de voto de Cs al ser independiente.

Sobre si le propondrán para formar parte de la Diputación de Barcelona, Carrizosa ha manifestado que primero debe aclarar sus pretensiones, aunque ha añadido: "Estamos dispuestos a que, si debe ser nuestro representante en la Diputación, lo deberíamos hablar. Estamos abiertos. Hay sintonía".

¿Hará Valls grupo propio?

A falta de que Corbacho tome una decisión al respecto, Cs ha registrado este mismo martes la constitución de grupo municipal, que presidirá Mari Luz Guilarte y cuyo portavoz será Paco Sierra, cargos que prefieren que desempeñen sus concejales.

Al preguntársele si se podría revisar el reparto de papeles si Corbacho se sumara al grupo municipal, ha argumentado que las labores que pudiera desempeñar primero deberían hablarse "y luego se tomarían las decisiones adecuadas".

En cuanto a la deriva hacia el lado de Valls, podría no tener Corbacho asegurado un grupo en ese lado. Según publica El Independiente, el ex mandatario francés se estaría planteando no formar grupo propio en el Ayuntamiento de Barcelona, donde se mantendría unos meses antes de abandonar.