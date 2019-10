¿Y si las elecciones del 10-N no fueran para el PSOE tan buenas como prevén los socialistas?

Por primera vez una encuesta electoral resta al PSOE escaños con respecto a los obtenidos el 28 de abril. La tendencia alcista en la recolección de votos marcada hasta ahora por diferentes sondeos podría no ser tal si se atiende a los datos del último barómetro publicado y realizado en octubre por Celeste-Tel para eldiario.es.

La nueva estimación disminuye en cinco escaños la fuerza que el PSOE obtuvo las pasadas elecciones generales. Con 118 diputados y un millón de votos cedidos en gran parte a la abstención, Pedro Sánchez no solo fracasaría en su intento de mejorar el resultado del 28-A con un apoyo más contundente -como pidió a los votantes tras quedar convocadas las elecciones- sino que se enfrentaría a una negociación para formar Gobierno que requeriría el entendimiento con más interlocutores.

Según el sondeo publicado en la noche del lunes, el PP se consolidaría como el partido que más crecerá en la nueva cita con las urnas -cuestión en la que coinciden todas las previsiones- con casi 100 diputados. Ese resultado, además, afianzaría a Pablo Casado como capitán de los populares después de prácticamente estrenarse en el cargo con el peor resultado histórico del partido.

En el caso de Unidas Podemos (UP), la pérdida de escaños no será tan acusada según esta última encuesta, aunque recuperaría la tercera posición no por méritos propios sino por la gran caída que se prevé para Ciudadanos. El sondeo indica que Pablo Iglesias resistirá la negociación imposible con el PSOE y la entrada de Iñigo Errejón en el tablero nacional con más país y 'solo' cederá cinco escaños con respecto a la cita anterior, quedándose en 37.

Es Cs la formación que más votantes cede a la abstención, que se estima en torno al 34%

El gran damnificado en la repetición electoral sería Ciudadanos. El barómetro otorga a Albert Rivera -sin atender al pacto con UPyD para presentarse juntos- los mismos escaños que a UP -20 por debajo del resultado del 28-A- pero un 1,7% menos de votos, por lo que quedaría relegado a la cuarta posición e imposibilitaría el acuerdo con el PSOE al que se abrió hace unos días tras retirar de manera sorpresiva el veto a Sánchez que estableció antes de la anterior cita con las urnas.

Es Cs la formación que más votantes cede a la abstención, que se estima en torno al 34%: uno de cada tres nuevos abstencionistas proceden de los 'naranjas'. Le siguen en ese ranking, por orden, PSOE, PP, Vox y UP.

El quinto partido en representación sería ERC, que mantendría intactos los 15 diputados logrados el 28 de abril y se haría necesario para la formación de un Gobierno progresista. Los republicanos catalanes se situarían por encima Vox, que sería tras Cs el partido que más achacaría la repetición electoral, con 13 escaños, 11 menos que en los comicios anteriores.

Errejón rasca de PSOE y Unidas Podemos

En cuanto a la coalición de Más País y Compromís, el sondeo de Celeste-Tel apunta a que la suma de las formaciones obtendría 9 escaños y sería suficiente, aunque por la mínima, para formar grupo propio en el Congreso -objetivo principal de Errejón-. Los apoyos vendrían de votantes del PSOE (un 5,4%), de Unidas Podemos (un 11,3%), de indecisos y de nuevos votantes según la encuesta realizada en los primeros días de octubre.

Por bloques, la encuesta descarta la suma de las derechas: PP, Cs, Vox y Navarra Suma lograrían aglutinar 151 escaños. Tampoco lo hace por sí sola la unión de las fuerzas de PSOE, UP y Más País, que se quedarían en 164 escaños y haría necesario algún apoyo extra para superar una investidura y formar Gobierno.