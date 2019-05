Las propuestas políticas para el sector agrario ante las Elecciones Europeas

Rafael Daniel Madrid

PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox coinciden en la defensa de una Política Agraria Común (PAC) con recursos suficientes y la consideración del sector primario como estratégico para España ante las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

Bajo el título "El impacto de las políticas europeas en el medio rural", la organización agraria Asaja organizó un debate para que las distintas formaciones políticas expusieran las propuestas que van a defender en Estrasburgo y Bruselas, una cita a la que no acudió el PSOE.

Moderada por el periodista César Lumbreras, la mesa redonda fue presentada por el presidente de Asaja, Pedro Barato, y contó con la participación de Jorge Buxadé (Vox), Vanessa Gómez (Unidas Podemos), Esther Herranz (PP), y Jordi Cañas (Ciudadanos).

Modelo de Europa

El primero de los temas que se planteó fue el "Modelo de Europa, más poder para la UE o para los Estados miembros". El representante de Ciudadanos defendió que ambas cosas son compatibles. "Entender el futuro competitivo con las grandes potencias como China, Estados Unidos o India volviendo a los Estados naciones y las competencias exclusivas es no entender el signo de los tiempos" señaló Jordi Cañas, para quien "Europa debe ser fuerte para tener capacidad de negociación y defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos pero eso no significa que los Estados miembros y España no deban tener un papel importante. Nuestro país tiene que recuperar el espacio que le corresponde, debe ser el que lidere las transformaciones, y debe tener voz para que no se puedan volver a tomar decisiones agrarias a sus espaldas".

Vox defiende sin embargo "una posición divergente" sobre la participación de España en la UE y se opone a una "federalización" que quite poder y soberanía a los Estados. "Queremos más Europa pero distinta, no una que esté monitorizada por Alemania o Francia a través de una Comisión que además no hemos votado los ciudadanos", afirmó Jorge Buxadé.

"Unidas Podemos" también aboga por "un cambio radical" no solo en las políticas sino en la conformación de las instituciones europeas, con menos burocracia y más participación de los sectores productivos en la toma de decisiones. "No queremos una Europa de los mercados sino de los pueblos y eso pasa por recuperar soberanía y por un cambio relacional que acabe con el fracaso que de las políticas actuales. La concentración de la producción ha provocado el abandono del mundo rural y de muchas explotaciones y la imposibilidad de comercializar muchos de nuestros productos a cambio de acuerdos de libre comercio", señaló Vanessa Gómez.

La eurodiputada Esther Herranz defendió la "clara vocación europeísta" del PP. "Ser un agricultor y no apostar por Europa es directamente el suicidio en un mundo globalizado. Necesitamos una Europa más fuerte que sea capaz de tener el control en fronteras en temas como los fitosanitarios". Para Herranz "no contar con las ayudas de la PAC supondría una pérdida de 9.000 euros anuales para cada agricultor" además de que se perderían la marca Europa, las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

Marco financiero y recortes

El marco financiero plurianual ocupó el siguiente punto de debate. Para Vox, "la reducción de fondos prevista es una aberración". En opinión de su representante, los Estados miembros deberán aportar las cantidades que sean precisas para atender las necesidades que haya pero nunca en perjuicio de la PAC. "No puede ser que las ayudas directas o las de Desarrollo Rural se reduzcan de forma relevante para favorecer proyectos como la Europa de las ciudades, que tiene asignado 185.000 millones, o la Global Europe, que vincula las ayudas al desarrollo de la ideología de género y al feminismo totalitario".

En opinión de Vanessa Gómez, "el golpe que se da a la PAC es tal que tenemos la responsabilidad de pelear en las instituciones y con nuestro propio Gobierno". Unidas Podemos considera que el problema no es la financiación plurianual, sino el uso que se da. "Hay que reorientar las prioridades de gasto. No es casual que Juncker cuando anuncia el recorte hable de un aumento de para políticas de Defensa. No sólo se está vulnerando al tejido agrario sino que se comete una legalidad a los Tratados de la UE", señaló Gómez, que abogó además porque los Estados exijan una mayor implicación de los sectores públicos en la financiación de los productores "para que no se vean ahogados o estén obligados a depender de los bancos".

Esther Herranz recordó que el Parlamento ya se ha mostrado partidario de mantener los 300.000 millones para la PAC en los próximos siete años frente a la propuesta de la Comisión, "cuando Nadia Calviño era directora general", de bajar un 15 por ciento. "Los partidos de los extremos votaron en contra y deberán responder por qué", señaló.

La eurodiputada apostó por mantener los fondos con el aumento de la aportación de los países miembros. "Supone incrementar del 1,05% del PIB de cada Estado al 1,15% y los Tratados lo permiten", señaló para añadir que "la pelota está ahora en el Consejo y Pedro Sánchez tiene que decir cuanto antes que está haciendo para defender los fondos frente a la postura de países como Dinamarca o Suecia". Concluyó aclarando que junto al mantenimiento de los fondos "es muy importante en qué se gasta y defendemos que al menos el 60 por ciento vaya directo a las ayudas a los agricultores".

Ciudadanos también defiende no rebajar el Presupuesto "y sobre todo negociar mejor para España. El Gobierno tiene que velar porque nuestro país salga favorecido". Para Jordi Cañas, la PAC es un pilar esencial y el impacto del Brexit tiene que ser compensado con un mayor esfuerzo de los Estados y repensando de una forma diferente cómo se obtienen fondos.

¿Quién debe pagar el Brexit?

Precisamente, la incidencia del divorcio de Gran Bretaña fue el siguiente asunto. Para Unidas Podemos "los agricultores no pueden ser los que paguen las consecuencias de una negociación política en la que además no han participado". En opinión de su candidata, "el gran reto es que en este nuevo proceso haya una mayor participación y que exista una apuesta decidida y firme tanto del Gobierno español como europeo para que las relaciones comerciales puedan seguir adelante".

Desde el PP, se insistió en aumentar las aportaciones de los Estados no sólo para mantener los fondos de la PAC sino para destinar a otras políticas como la de fronteras o la investigación que "también benefician" al sector primario. Herranz abogó por contar mejor a los ciudadanos a que se dedican las ayudas agrícolas. "En realidad es menos de 20 céntimos por ciudadano al día y a cambio nos permite disponer a precios razonables de alimentos de calidad, los mejores del mundo en términos de seguridad y respeto al medio ambiente y el bienestar animal".

Jordi Cañas reclamó planes de contingencia ante el divorcio "y sobre todo intentar que no se produzca un Brexit duro sino bien negociado y que garantice los intercambios comerciales sin que perjudique a los Estados de la UE". El representante de Ciudadanos aprovechó para criticar a los partidos extremistas por "haber hecho de la mentira y la eurofobia, una forma de hacer política. En este sentido, emplazó a Vox "a decir con claridad si se van a aliar con partidos que apoyaron el Brexit".

En respuesta a Herranz, el candidato de Vox reprochó a PP y PSOE su inacción para dignificar la figura del hombre de campo, "principal garantía de la conservación del medio ambiente" y defenderlos de una política ecologista y animalista "que se extiende y extiende y ataca su dignidad". Sobre el Brexit, endosó al Gobierno la responsabilidad de negociar en las mejores condiciones y exigir ante las instituciones europeas que quien no lo paguen sean los agricultores "porque se pueden prescindir de un montón de políticas que son competencias de los Estados y destinar ese dinero a la proyección de nuestro mundo rural. Es esencial".

A continuación, se abordó el modelo de PAC que defiende cada formación. En este sentido, Herranz, ponente de la última reforma, recordó que el PP ha conseguido sustituir la figura del agricultor genuino "que no gustaba a nadie para retornar al agricultor activo" y sus iniciativas a favor de los pastos permanentes, de la dehesa, la remolacha, el viñedo o las frutas y las hortalizas. "Ha sido el PP el que se ha lanzado a la piscina y hemos sacado un buen documento". En este sentido, recordó que "estamos en un momento crítico para el futuro de la PAC" por lo que pidió mayorías importantes que protejan en el Parlamento la propuesta ya aprobada en la Comisión de Agricultura. "Si se devuelve , que es lo que quieren la derecha y la izquierda extrema y los Verdes, tengan por seguro que antes de 2025 no habrá una reforma de la PAC y las ayudas de Desarrollo Rural corren un serio peligro porque no se pueden prorrogar más de 2 años".

Para Unidas Podemos, el nuevo modelo debe pivotar sobre una PAC que apueste por desarrollar un modelo que resuelva la desigualdad territorial y recoga las condiciones específicas de la agricultura insular o de montaña. La formación aboga porque un 30 por ciento de los pagos directos se dediquen a temas de clima y medio ambiente y sobre todo "dedicar políticas específicas para recuperar como agentes activos del mundo rural a los jóvenes y las mujeres".

El modelo de Vox gira por una centralización en el Gobierno de las ayudas que ahora se reparten las comunidades autónomas "para favorecer la actuación coordinada y cohesionada de todas las administraciones". La formación de Abascal se muestra contrario a la regresividad de las ayudas -capping- "porque las mayores explotaciones son las que crean más empleo, las que permiten aumentar la productividad" y se oponen a las exigencias medioambientales. "Viajo por España y veo que el campo español está absolutamente protegido y preservado por la gente del campo".

Por último, Ciudadanos considera que la agricultura y los agricultores deben ser el centro de la PAC post 2020, y propone un Plan Estratégico Nacional que fije los principios rectores. "Se necesita un marco estable que garantice la competitividad de la agricultura para que lidere el crecimiento de nuestro país".

Despoblación

¿Deben utilizarse los fondos de la PAC para luchar contra la despoblación? Para Unidas Podemos, "son una herramienta esencial para mantener la actividad en el sector primario y contribuir a fijar población", un objetivo para el que Vanessa Gómez considera también esencial "poner en valor la actividad y el mundo rural ante la sociedad". La candidata de la formación de izquierdas cree además que en la política agraria debe ser "clave" la perspectiva de género no sólo para la incorporación de mujeres sino para la visibilización de las labores que están realizando.

En la posición contraria, Jorge Buxadé sostuvo que para luchar contra la despoblación hay que crear empleo y sustituir el concepto de perspectiva de género por el de perspectiva de familia. Abogó porque el segundo pilar se aproveche para la lucha contra la desertización demográfica de nuestro país aunque recordó que el Estado debe poner toda la carne en el asador con medidas como las que llevan en su programa de crear infraestructuras, facilitar suelo para industrias agroalimentarias, un plan Renove de maquinaria agrícola, potenciar la FP o eliminar el Impuesto de Sucesiones o el de Transmisiones Patrimoniales.

El representante de Ciudadanos recordó que la despoblación ha marcado buena parte de su programa en las recientes elecciones generales, con propuestas como la de reducir un 60 por ciento el IRPF para los que viven en municipios en riesgo de despoblación o la tarifa reducida de 30 euros al mes para las mujeres y jóvenes menores de 30 años que emprendan. También con su apuesta por una sanidad y dependencia en el mundo rural garantizada y conectividad digital para afrontar los retos del futuro.

Para Esther Herranz, la despoblación no es un problema que debiera pagar la PAC porque no es un problema común de Europa, sino de los países del Sur en los que está muy arraigado la idea de que quien no valía para estudiar se quedaba en el campo. "No engañemos a los agricultores, la despoblación es una responsabilidad nacional".

El toro enciende el debate

La ganadería brava fue uno de los asuntos que apareció en el debate y que provocó una fuerte polémica entre el representante de Vox y la de Unidas Podemos. Jordi Bauxadé mostró su defensa por el toro y el mundo de la caza, además de abogar por la modificación de la directiva del Hábitat para que el lobo deje de ser un animal especialmente protegido "porque ya no está en peligro de extinción como sí está la ganadería".

Previamente, y a preguntas del público, Vanessa Gómez, aseguró que las ayudas al ganado bravo no cumplen las exigencias de la PAC . "No están pensadas para fomentar esa actividad pero sobre todo además a nivel social y económico no está siendo todo lo rentable que quienes lo defendían esperaban y pedimos una reconversión del modelo".