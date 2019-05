La soja, siguiente arma arrojadiza de la guerra comercial: China suspende las compras a EEUU

Tras las tierras raras llega la soja en un nuevo capítulo de la guerra comercial que mantienen abierta China y EEUU. Según informa Bloomberg, Pekín habría cancelado la compras a EEUU. A la espera de más detalles, la negativa del gigante asiático, el mayor comprador del mundo de estas leguminosas, supondría un golpe devastador para los agricultores estadounidenses, que ya están sintiendo el impacto de la tensiones comerciales.

Con todo, la agencia puntualiza que China no tiene planes de cancelar los pedidos anteriores, pero los vendedores de EEUU no han recibido nuevos encargos y no esperan tenerlos mientras continúe la guerra comercial.

Uno de los últimos pedidos de China a EEUU habría sido el de cerca de 13 millones de toneladas de soja en diciembre cuando ambos países acordaron una tregua en su particular guerra comercial. Este encargo habría sido una muestra de buena voluntad de Pekín.

El secretario de Agricultura de los EEUU, Sonny Perdue, ha asegurado que en febrero China se había comprometido a comprar diez millones de toneladas adicionales de soja estadounidense.