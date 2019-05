Hombre, 50 años... ¿cuál es el perfil de quienes tienen un plan de pensiones en España?

Alrededor de 8 millones de personas en España tienen un plan de pensiones. La mayoría (un 54,7%) son hombres y la edad media es de 50 años, según el último informe de Inverco recogido por el banco digital Self Bank.

Sin embargo, se estima que solo un millón de todos los partícipes (es decir, una octava parte) hizo aportaciones superiores a los 900 euros en 2017. Además, los datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones registran que 5 millones de personas no realizaron ninguna aportación adicional durante este ejercicio.

Por ello, desde Self Bank aseguran que el grado de ahorro en estos productos financieros aún es muy bajo en España. En este sentido, destacan que "no todos los ciudadanos son conscientes" del "desequilibrio de las pensiones públicas".

Según una encuesta realizada por Schroders, un 79% de los españoles cree que sus rentas son suficientes para la jubilación. De hecho, se ha producido un descenso del 3,7% en el patrimonio de los planes de pensiones respecto al año anterior.

"No todos los españoles son conscientes de la importancia de complementar las pensiones"

"Esto evidencia que no todos los españoles son conscientes de posibilidad de que las prestaciones de jubilación no serán suficientes y de la importancia de complementarlas", afirman desde Self Bank.

La entidad recuerda que las aportaciones que cada persona hace a su plan de pensiones dependen en gran medida de su capacidad de ahorro. Pero "en muchas ocasiones no responden, por desgracia, a un deseo de constituir una base adecuada para hacer frente a la jubilación", lamenta.

Así, destacan que los planes de pensiones siguen siendo utilizados por los bancos en ocasiones "como elemento de vinculación con el cliente". Por ejemplo, ofreciendo unas mejores condiciones para pedir una hipoteca si se contrata.