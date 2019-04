El Gobierno se defiende del aumento del paro con un máximo histórico de contratos indefinidos

A solo cuatro días para que se celebren las elecciones generales, el Gobierno ha presentado una Encuesta de Población Activa (EPA) amarga que refleja que, durante el primer trimestre de 2019, el paro alcanzó su mayor alza en los últimos seis años. Sin embargo, el Ejecutivo ha defendido su política laboral aludiendo a un "máximo histórico de personas con contrato indefinido" desde que hay registros en España.

Así lo ha indicado la ministra de Economía y Empresas, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa que ha dado este jueves, en la que ha informado de que en España ya hay 12,12 millones de personas con contrato indefinido, superando el techo anterior que estaba en los 12,05 millones de 2008. De hecho, el crecimiento de este tipo de contratación está en su "tasa más alta desde el inicio de la recuperación económica y la temporal en la más baja".

Y lo cierto es que así lo apunta la propia EPA: los contratos indefinidos aumentaron en los primeros tres meses del año, respecto al mismo periodo de 2018, casi un 4%, mientras que los temporales son los más bajos desde enero de 2014, con un 2,7%. De hecho, la proporción de indefinidos en el mercado laboral español es a día de hoy la más alta de toda la serie histórica, con un 12,12%.

Aumento de la población activa

Entonces... ¿Cómo argumenta el Gobierno el incremento del paro - 49.900 personas más - del primer trimestre de 2019? Según Calviño, se debe a la incorporación de más personas al mercado laboral, es decir, al incremento de la población activa, que crece en 155.100 personas, y que las contrataciones de Semana Santa se han quedado fuera de las cuentas de estos primeros tres meses. "Si la población activa se hubiera comportado igual que en 2018, no hubiera habido desempleo", ha añadido.

Según Calviño, las medidas laborales emprendidas por el Gobierno contra los contratos temporales son, en parte, los causantes de este dato positivo. Además, ha afirmado que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros no habría tenido nada que ver con la destrucción de empleo estimada durante este periodo en la EPA, de 93.400 puestos de trabajo. "Los datos del primer trimestre no nos llevan a ninguna conclusión negativa por la subida del SMI. La tendencia en los grupos sensibles", sobre todo personas mayores, mujeres y jóvenes, "no indican nada en este sentido. Pero estaremos atentos en el futuro".

En este sentido, Calviño ha precisado que la creación de empleo subió un 3,2% interanual y que se ha registrado el menor número de parados en un primer trimestre de los últimos 11 años.

Se mantienen las previsiones

Por todo esto, Calviño ha indicado que se mantiene la estimación de que la cifra de paro para cierre de 2019 esté en el 14%, o incluso por debajo de esta cifra. De hecho, indicó que esta cifra será la que se refleje, con muy ligeros cambios, en el cuadro macro que se envíe a la Comisión Europea antes de que acabe abril.

De hecho, según indican fuentes del Ministerio de Economía, este envío no ser hará hasta después de las elecciones generales, dado que todavía se está trabajando en los datos.