El Gobierno recurre a la contabilidad creativa para salvar los Presupuestos

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno y presentado en sociedad el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de unas Cuentas que incluyen un considerable incremento del gasto y también de la recaudación, aunque en este último caso el Ministerio de Hacienda ha recurrido a la contabilidad creativa para cuadrar los cálculos.

En total, el Gobierno planea incrementar el gasto hasta los 472.660 millones de euros, 22.875 millones -un 5,1%- más que en los Presupuestos de 2018. Para abordar este incremento, se espera obtener unos ingresos por impuestos de 227.356 millones, casi 20.000 millones más que el año pasado y una cifra récord de recaudación para las arcas de la democracia española.

Para ello se antojan fundamentales las nuevas medidas en ingresos del Gobierno -valoradas en 5.654 millones-, que incluyen la creación de nuevos impuestos -la tasa Google y el tributo de transacciones financieras- y el conjunto de iniciativas contra el fraude. Con todo, ninguna de ellas ha sido todavía aprobada siquiera como proyectos de ley por el Consejo de Ministros para comenzar su tramitación en el Congreso de los Diputados, por lo que no se podrían aplicar hasta, siendo optimistas, septiembre u octubre. A pesar de ello, se mantiene la previsión de que aporten unos 2.880 millones a la recaudación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de los Presupuestos tras el Consejo de los Ministros de este viernes, explicó que esta posible pérdida de ingresos se paliaría con el adelanto de la liquidación de un mes de IVA de 2017 a 2019, en total unos 5.000 millones entre autonomías y Estado que servirán de "colchón", según Montero. Esto se compensará adelantando los pagos del impuesto de las grandes empresas

Esta acción ya se iba a hacer para las comunidades autónomas, que, tras un cambio en la normativa del IVA ejecutado por Cristóbal Montoro -ministro de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy-, perdían un mes de recaudación en el presente año. Sin embargo, se desconocía que el Estado se fuera a beneficiar de una estrategia contable que le permitirá disponer de 13 meses de IVA en 2019, unos 2.500 millones.

No obstante, expertos fiscales consultados por elEconomista advierten de que esta estrategia de "creatividad contable" no significa aumentar la recaudación, sino simplemente adelantarla. Se trata de un movimiento que puede tener sentido si se habla de una caja normal, pero no en Contabilidad Nacional. Avisan de que con ella Montero ha dicho que todo esto se compensará adelantando los pagos de las grandes empresas en el IVA. Esta modificación del Sistema Inmediato de Información no supondrá más recaudación sino solo adelantar los pagos de un mes.

Impuesto de Sociedades

Por otro lado, medidas como el incremento de la tasa del diésel -cuyo gravamen aumentará en 3,8 céntimos por litro, obteniendo un total de 670 millones en 2019- y la creación de un tipo mínimo del impuesto de Sociedades al 15% sobre la base imponible para grandes empresas se mantienen.

De hecho, solo por las medidas tomadas en Sociedades -con las que, además de poner en marcha un tipo mínimo, se quieren limitar las bonificaciones a dividendos extranjeros al 95%, cuando a día de hoy son del 100%- más la propia marcha de la actividad económica el Gobierno espera aumentar la recaudación con este impuesto un 14%, llegando hasta los 27.579 millones.

Por otro lado, hay otra novedad impositiva: el Gobierno ha decidido rebajar el IVA del libro electrónico con los Presupuestos, aunque no se ha detallado cuánto descendería el gravamen, aunque la rebaja hará que las Administraciones Públicas pierdan 24 millones de ingresos. En total, con el IVA se esperan unos ingresos de 78.307 millones, un 11,7% más.

A través del IRPF, impuesto que también registrará cambios si se aprueban los Presupuestos con un incremento para las clases altas, se espera un incremento de la recaudación del 4,9%, hasta llegar a los 86.454 millones. El aumento se registra en todas las figuras tributarias.

Con todo, también hay rebajas fiscales que retrotraerán ingresos, como el descenso del 25 al 23% del tipo de Sociedades para las pymes, que supondrá un descenso de recaudación de 260 millones; al tiempo que la rebaja del IVA de los servicios veterinarios reducirá los ingresos en 35 millones y en 18 millones el descenso de este impuesto en los productos de higiene femenina.

Políticas del estado

Por otro lado, y en materia de gasto en políticas prioritarias del Estado, los Presupuestos reflejan un incremento del 3,1%, con un total de 365.520 millones. El mayor trozo de este pastel se lo llevan las políticas sociales, con un 57,3% del mismo, alcanzando los 209.510 milllones -un 6,4% más-.

Mientras, el gasto de personal ascenderá a 23.372 millones -un 3,9% más- , mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzarán los 8.588 millones -un 5,5% más- y los gastos financieros sumarán 31.449 millones (una reducción del 0,5%).

Las transferencias corrientes, por su parte, ascenderán a 261.961 millones -un 6,3%-, mientras que las transferencias de capital crecerán hasta los 9.735 millones -un 3,3%- y las inversiones reales, hasta los 7.753 millones -un 2,3% más-.