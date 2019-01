El Gobierno discutirá "probablemente" este viernes los planes de contingencia para un Brexit duro

El Consejo de Ministros discutirá "probablemente" este vienes los planes de contingencia para un Brexit sin acuerdo (o duro) que están siendo "culminados", según ha avanzado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell.

No obstante, no ha precisado si esos planes se aprobarán este mismo viernes o si la aprobación y presentación será posterior, ni tampoco si se hará antes o después de que la primera ministra británica, Theresa May, someta el acuerdo del Brexit al visto bueno del Parlamento. Esa votación, según los medios británicos, será el 15 de enero y entonces se sabrá si el Brexit se produce con o sin acuerdo.

"Se podría adelantar (la presentación), pero estamos siempre en lo mismo, no conviene crear falsas alarmas ni tampoco dar la sensación de que no estamos preparados. Preparados estamos, pero vamos a esperar a que os británicos nos digan lo que piensan hacer", ha señalado.

El ministro ha insistido en que la Comisión Interministerial para el Brexit está trabajando, de manera que España está "en condiciones de hacer frente a cualquier situación", pero la presentación de los planes será "cuando toque". "Probablemente este viernes o el otro, depende de cuando la señora May decida", ha remachado.