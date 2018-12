La contrarreforma laboral se cae del paquete de medidas de Trabajo para el Consejo de Ministros

El proyecto de Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes del Orden Social que aprobará mañana el Consejo de Ministros no incluirá finalmente la contrarreforma laboral a pesar de que el Gobierno había cerrado un acuerdo con los sindicatos para modificar tres aspectos de la reforma aprobada por el gobierno Rajoy, según explican fuentes conocedoras de la negociación a elEconomista. No obstante, fuentes del Ministerio de Trabajo matizan que el texto aún no está cerrado y que habrá que esperar a mañana para conocer los detalles del texto legislativo. De hecho, el Real Decreto-Ley todavía tiene que pasar el trámite de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios que se está produciendo esta misma mañana.

Estas tres medidas de la reforma laboral incluían la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios ante falta de acuerdo en la negociación de un nuevo convenio y las reformas del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre la subrogación de funciones en empresas subcontratadas.

Las fuentes consultadas explican que la decisión de no incluir en el Real Decreto-Ley la reforma del Estatuto de los Trabajadores ha partido del Ministerio de Economía, lo que ha generado un gran enfado en el Ministerio de lidera Magdalena Valerio, así como en los sindicatos. Hace unas semanas, UGT y CCOO anunciaron de forma unilateral que habían cerrado un acuerdo con el Gobierno para aprobar la reforma del ET, con una dura crítica por parte del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que consideró inaceptable una reforma en la que se excluyese a los empresarios.

De este modo, el paquete de medidas sociales que mañana presentará el Ejecutivo, y que aún es susceptible de ser modificado ya que fue redactado el 19 de diciembre, sí que incluirá la subida de las pensiones para 2019, el incremento de las cotizaciones máximas del régimen general un 7% y de la base mínima de autónomos un 1,25%, además de la supresión de la bonificación en la cotización por contingencias profesionales a las empresas por baja siniestralidad laboral y el incremento de un 40% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes a los contratos que duren 5 o menos días.

Las mismas fuentes señalan que aunque no aparece en el texto negociado con los agentes sociales, podría llegar a incluirse en el último momento el contrato de emprendedores y el subsidio PAE Prepara cuyo vigor finaliza el 4 de enero, y que finalmente continuará vigente hasta que haya una reforma del subsidio. Además, las fuentes aseguran que se caerá del texto el complemento salarial en los contratos de formación.