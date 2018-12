Trump confirma que las negociaciones comerciales entre EEUU y China "ya han comenzado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes a traves de Twitter que las negociaciones entre el país y China en el marco de su tregua comercial ya han comenzado.

Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron este fin de semana en Buenos Aires (Argentina), con motivo de la cumbre del G20. Entonces pactaron paralizar durante 90 días la imposiciones de aranceles adicionales a sus respectivas exportaciones.

Una decisión que este lunes impulsó de manera generalizada a las bolsas de todo el mundo. Sin embargo, los recelos sobre este acuerdo han tardado tan solo un día en dar la vuelta a esa tendencia.

Entre las incertidumbres de esta tregua comercial destacaban las dudas sobre el calendario previsto para las negociaciones. Hasta ahora no quedaba claro si estas comenzarían al mismo tiempo que la tregua o si, en cambio, se retrasarían hasta el comienzo de 2019.

Pero el mandatario estadounidense ya ha resuelto la duda este martes: "Las negociaciones con China ya han comenzado", ha tuiteado Donald Trump en su cuenta personal, como es habitual.

Además, el jefe del Ejecutivo norteamericano abre la puerta a que puedan alargarse al indicar que las conversaciones entre las dos potencias durarán 90 días "si no se extienden".

The negotiations with China have already started. Unless extended, they will end 90 days from the date of our wonderful and very warm dinner with President Xi in Argentina. Bob Lighthizer will be working closely with Steve Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross and Peter Navarro..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de diciembre de 2018

En otro mensaje, Trump asegura, sin especificar cantidades, que está previsto que China "empiece a comprar productos agrícolas (estadounidenses) y más (bienes) inmediatamente".

"El presidente Xi (Jinping) y yo queremos que este acuerdo acabe ocurriendo, y posiblemente lo hará", asegura el presidente de EEUU en el mismo tuit.

......on seeing whether or not a REAL deal with China is actually possible. If it is, we will get it done. China is supposed to start buying Agricultural product and more immediately. President Xi and I want this deal to happen, and it probably will. But if not remember,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de diciembre de 2018

Sin embargo, advierte a China de que, si al final las dos mayores economías del mundo no llegan a un pacto, él es "el Hombre Arancel", dando a entender que no tendrá problema en elevar las barreras comerciales al país asiático, como ya ha hecho en ocasiones anteriores.

....I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de diciembre de 2018

A pesar de todo, Donald Trump asegura que si finalmente se alcanza un acuerdo "justo", que contemple las "muchas cosas" que, defiende, debe recoger, lo firmará "felizmente". Y finaliza el mensaje con su eslogan habitual: "Make America great again!" ("¡Hagamos grande a EEUU otra vez!").

.....But if a fair deal is able to be made with China, one that does all of the many things we know must be finally done, I will happily sign. Let the negotiations begin. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de diciembre de 2018

Por su parte, China todavía no se ha pronunciado de manera oficial sobre estas negociaciones, ni ha aclarado de forma explícita si ha levantado los aranceles sobre los automóviles estadounidenses.