El IEE: "Las pensiones amenazan con dinamitar la economía española"

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha advertido este martes de que las pensiones "no son sostenibles" a medio y largo plazo si no se acometen reformas, pudiendo llegar a "dinamitar" la economía española, por lo que si no se toman medidas en "seis o siete años", no se podrá controlar el déficit, al tiempo que ha avisado de que la subida del SMI a 900 euros en 2019 será una "desgracia" para los trabajadores menos cualificados cuando lleguen periodos bajos del ciclo económico.

Así lo ha señalado el presidente del IEE, José Luis Feito, durante la rueda de presentación del documento '¿Deben bajar o subir los impuestos en España?', en la que ha defendido que los "pequeños recortes" son mecanismos "indispensables" para asegurar la sostenibilidad de las coberturas actuales.

"Las pensiones son un gasto público que amenaza con dinamitar la economía española", ha advertido Feito, quien considera que las tendencias de gasto solo se pueden corregir con reformas profundas, de forma que a corto plazo aboga por afrontar el problema con subida de ingresos, pero a medio y largo plazo considera que "no es posible pagar el nivel de gasto público" en pensiones al que llevará la dinámica demográfica. El Fondo de Reserva (hucha de las pensiones) está muy cerca de quedarse completamente vacío.

El déficit de las pensiones

De hecho, ha subrayado que varios estudios reflejan que en seis o siete años si no se hace nada con las pensiones, "no habrá manera de controlar el déficit público". Dado que "a medio y largo plazo las pensiones no son sostenibles sin reformas profundas", propone reducir los impuestos sobre la inversión empresarial (Sociedades), sobre el empleo y los salarios de los trabajadores (cotizaciones) y sobre el ahorro (Patrimonio y rendimientos de capital).

Para Feito, si se mantiene el sistema de reparto en las pensiones contributivas, se debería ser "fiel" a los principios de "recibir prestaciones en función de las contribuciones que se hagan al sistema".

Igualmente, ha rechazado la subida de cotizaciones a los autónomos acordada entre el Gobierno y las organizaciones representativas del colectivo, ya que "por definición la subida de cotizaciones es mala para todos los grupos".

Las pensiones y la demografía

En este sentido, ha defendido que la sostenibilidad de las pensiones no puede depender de que se cotice más o menos, sino de la evolución de la demografía, lo que exige reformas ante la caída "brutal" de la tasa de natalidad que "rompe los equilibrios del sistema". "Eso no tiene arreglo", por lo que "no se pueden mantener los mismos principios de retribución con una demografía que con otra", indicó.

Por ello, propone aumentar la edad de jubilación situándola en consonancia con las expectativas de vida, elevar la tasa de contributividad y recuperar el factor de sostenibilidad, entre otras medidas.

La subida del SMI es una "desgracia"

Respecto a la subida del Salario Mínimo a 900 euros en 2019 prevista por el Gobierno, cree que "no es una buena idea" principalmente para los colectivos a los que pretende beneficiar, como tampoco lo ha sido el aumento ya efectuado este año.

A este respecto, ha explicado que el alza del SMI no afecta en "nada" si se hace durante una etapa expansiva, pero ha advertido de que las consecuencias se producen en la etapa depresiva, tal y como sucedió en la última crisis.

De esta forma, si finalmente se efectúa la subida, el empleo seguirá aumentando en 2019 pero "cuando llegue la bajada de ciclo será una desgracia" para los más vulnerables, al tiempo que suele llevar parejo un aumento del tiempo parcial, tanto en contratos temporales como indefinidos.

Recaudación del impuesto digital

Por último, sobre el último impuesto a los servicios digitales impulsado por la UE y aprobado ya por el Gobierno español, Feito ha dicho que hay que ser "cuidadoso" con los movimientos impositivos en ese ámbito, puesto que España presenta un problema de falta de dinamismo tecnológico en relación con Europa y Europa respecto a Estados Unidos.

"La UE no lo está siendo", ha remarcado Feito, quien ha afirmado que el nuevo impuesto en España no recaudará lo que apuntan las previsiones del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como ya vaticinó también con las previsiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que "hacía tanto populismo empresarial como el actual".