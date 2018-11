Moncloa rebajará las exigencias para conceder el paro a los autónomos

En 2017, el Estado recaudó 132 millones de euros por la prestación de cese de actividad de los autónomos que cotizaron por ella -alrededor de 400.000 trabajadores de los 3.250.000 autónomos afiliados al RETA-, de los que sólo se concedieron 17 millones de euros. El motivo de la baja aprobación de esta prestación, conocida como el paro de los autónomos, se debe a las duras condiciones exigidas por las Mutuas -encargadas de conceder esta prestación- a los trabajadores por cuenta propia, según justifican las asociaciones de autónomos.

Por ello, el acuerdo alcanzado el pasado jueves entre el Gobierno y los representantes de asociaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) pretende rebajar las exigencias para su aprobación. "Más de la mitad de las solicitudes de paro se deniegan. Es incomprensible. Ningún autónomo cierra su negocio por capricho y con la idea de cobrar una prestación de 600 euros durante tres meses. Si la solicitan es porque la necesitan y para ello han cotizado por este concepto" según asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor; mientras que el presidente de Upta, Eduardo Abad, asegura que "el sistema de cese de actividad debe proteger a los autónomos que son el eslabón más débil. Los autónomos no quieren solicitar el cese de actividad y si lo hacen es por motivos de necesidad".

Hasta septiembre de 2018, de las 1.906 solicitudes de autónomos para recibir la prestación por cese de actividad se denegaron más de la mitad, el 55,8%, y se concedieron 843 solicitudes. Entre las comunidades autónomas que lideran estas solicitudes se encuentran Andalucía, Madrid y Cataluña.

Condiciones para cobrarla

Entre los requisitos exigidos hasta ahora, el autónomo tiene que estar afiliado y en situación de alta en el RETA; tiene que haber cotizado en los 48 meses anteriores al cese y de manera continuada en al menos los 12 meses, para poder cobrar dos meses de paro. Aunque tras el acuerdo alcanzado, el Gobierno quiereduplicar los periodos de duración de la prestación por cese de actividad, aunque todavía tienen que cerrar los flecos de la negociación, según confirman desde fuentes de Trabajo.

Ante la posibilidad de que más autónomos soliciten el cese de actividad, ya que tendrán derecho a esta prestación de forma universal por los 5,36 euros más al mes en el pago de su cuota a la Seguridad Social, desde fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que la Seguridad Social tiene "un margen de maniobra bastante amplio para poder operar con el colchón financiero que se ha generado por el dinero acumulado de las solicitudes no concedidas". A pesar de ello, desde Trabajo no consideran que las solicitudes del cese de actividad aumenten de forma considerable porque "los autónomos no quieren dejar de trabajar para cobrar el paro".

Para la resolución de los conflictos, en los casos en los que el cese de actividad sea solicitado y denegado por parte de las Mutuas, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y autónomos prevé la creación de una Comisión en la que participarán un representante de la Mutua, un representante de la organización de autónomos representativa del trabajador y un representante de la Seguridad Social, "cuyo criterio sería preceptivo y vinculante para la resolución definitiva, que se podrá recurrir ante la justicia.

Además, el acuerdo dice que "la Administración se compromete a clarificar suficientemente los requisitos de acceso al cese de actividad para que sea más operativa".