Aznar defiende que el Supremo revise la sentencia sobre las hipotecas y avisa de "populismo judicial" en este caso

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha defendido la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia sobre a quién corresponde pagar el impuesto de las hipotecas y ha avisado del "populismo judicial" que ha generado, a su juicio, este caso. El Supremo revisará el fallo del pasado jueves en el que determinaba que eran los bancos los encargados de abonar el importe de dicho tributo.

Así lo ha expresado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo anunciara el pasado viernes que convocaría un Pleno formado por 31 miembros para confirmar o anular la sentencia que había hecho pública el día anterior en la que determinaba que son las entidades bancarias las que deben abonar este impuesto sobre las hipotecas.

Para Aznar, esta sentencia se podría haber evitado porque considera que era una decisión "más popular que jurídica". "El populismo judicial es muy perturbador, hay que tener mucho cuidado con determinadas situaciones que afectan a la Justicia", ha advertido.

Por esto, ha aplaudido la decisión del Tribunal Supremo de revisar esta sentencia porque, ha dicho, se habían puesto en peligro, desde el punto de vista jurídico, "muchos principios que tienen que ser salvaguardados".

Llamada de Iglesias a Puigdemont

Por otra parte, Aznar considera "insólito" que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tuviera conversaciones este fin de semana con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

El pasado viernes Iglesias se reunió con Junqueras en la cárcel de Lledoners y durante la tarde de ayer, Iglesias informó en un mensaje en Twitter que había mantenido una conversación telefónica con Puigdemont, que se encuentra fugado en Bélgica.

A su juicio, Iglesias quiere "acabar con la Constitución, con la unidad de España y la Corona", por lo que no es aceptable esta negociación en sus manos. "Puede negociar en nombre del Gobierno con golpistas, pero no puede ser el futuro de España, políticamente no es aceptable ni razonable", ha subrayado.

Asimismo, ha rechazado hacer un paralelismo entre el diálogo del Gobierno y los dirigentes independentistas y el Pacto del Majestic firmado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y en el que apoyaba la investidura de Aznar en 1996 como presidente del Gobierno.

"No tiene nada que ver. Los pactos que se hicieron en la transición fueron de integración y tuvieron el reconocimiento de la pluralidad constitutiva de España a cambio de la lealtad nacionalista a España, y actualmente eso se ha roto porque los nacionalistas se han convertido en secesionistas", ha agregado.

Subida de VOX en las encuestas

Preguntado por la subida de VOX en las encuestas, Aznar ha señalado que el electorado del partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal son antiguos votantes del PP y por tanto reivindica que vuelvan al partido. "Espero que sea un proceso que con el tiempo se pueda arreglar", ha indicado.

Al tiempo, ha defendido a Abascal, del que ha dicho que es "un chico lleno de cualidades", y le ha pedido que "oriente políticamente sus aptitudes donde las tuvo en otros momentos", haciendo referencia a su inicios políticos en el PP vasco.