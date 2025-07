Feijóo aprobará un Plan de Vivienda en su primer Consejo de Ministros

Un Plan de Vivienda será una de las 10 medidas prioritarias que adoptará el PP cuando llegue al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, elegido ayer presidente del partido con el 99,2% de los votos en el XXI Congreso Nacional del Partido Popular que hoy se ha clausurado, ha desgranado qué medidas se tomarán en los 100 primeros días de su presidencia.

La vivienda es una prioridad para los populares como se ha demostrado en su ponencia política, sobre la que detallan algunas de las medidas más concretas. Una de las más importantes es "establecer el criterio de silencio administrativo positivo para la obtención de licencias de edificación para inmuebles de nueva construcción y rehabilitación de inmuebles, excepto las que tengan algún tipo de protección ambiental, patrimonial o histórica". Ampliar el suelo edificable y crear incentivos para que los pisos vacíos se pongan en alquiler "con seguridad jurídica", además de "acelerar la construcción de nuevas viviendas para aumentar rápidamente la oferta disponible" son otras de las soluciones que propone el PP.

Aliviar la presión fiscal a familias y empresas será otra de las medidas inmediatas, según ha proclamado Núñez Feijóo en su discurso de clausura. Ha afirmado que se compromete a "revisar las 97 subidas de impuestos" de estos últimos años. "Vamos a bajarlos", ha manifestado.

Subir el salario medio de los españoles formará parte del paquete prioritario. Feijóo ha dicho que "el SMI es una red para levantarse y aspiramos a seguir subiéndolo, con acuerdos" pero elevar el sueldo medio "es nuestro objetivo y es complicado".

Reducir la inmigración ilegal también llegará en los primeros 100 días del PP si llega a Moncloa. "Somos un país abierto pero no ingenuo", ha declarado el presidente del partido. En la ponencia política aprobada ayer se especifica que "eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas porque la irregularidad no puede generar derechos".

Regeneración

En clave política, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que la primera acción de su futuro gabinete será "la regeneración democrática para garantizar contrapesos al poder". En este sentido, se ha comprometido a que los nombramientos en instituciones públicas no recaigan en personas que hayan ejercido la política al menos en los cinco años anteriores a llegar al cargo.

En este capítulo ha subrayado que "no va a confiar en el voto cautivo", por lo que si cae la mayoría que le sostiene, convocará elecciones, de la misma manera que lo hará si no le respaldan el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Reforzar la seguridad ciudadana, dotar de más médicos a la sanidad pública, un Pacto Nacional del Agua consensuado con todas las comunidades autónomas, "clarificar la política de defensa" y una ley de lenguas que garantice la cooficialidad de todas las que se hablan en España pero que permita la educación de los niños en español son las propuestas restantes de los primeros 100 días.

