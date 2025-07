Un sector público reducido será el eje de la política económica del PP

Un sector público reducido, la defensa del libre mercado y de la libre empresa son el eje de la política económica del Partido Popular. Esta mañana se ha aprobado por unanimidad la ponencia política, donde van incluidos los principios económicos, en el XXI Congreso Nacional del partido que se está celebrando desde ayer viernes y hasta mañana domingo en Madrid. Un texto, con algunas enmiendas pactadas que no cambian sustancialmente el fondo, que, más que medidas concretas, recoge las bases de lo que llevará a cabo el partido de Alberto Núñez Feijóo si llega a gobernar.

Los populares plantean impuestos bajos y "una Administración no politizada y con menor carga fiscal porque el contribuyente no es un enemigo". A la vez, pretende "no hipotecar el futuro con deudas" y, para ello, evitar "el despilfarro del gasto público". En general, se defiende "una economía social de mercado, impulsar el desarrollo individual con apoyo a empresarios, emprendedores y autónomos, libertad, iniciativa privada, igualdad de oportunidades y cohesión social", en palabras de Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, una de los autoras de la ponencia política.

En materia laboral, el PP aboga por el diálogo social, la flexibilización del horario laboral, la creación de un banco de horas, la reducción del absentismo laboral y políticas activas de empleo "adaptadas a las necesidades de las personas".

Para los empresarios propone facilitarles el acceso a la innovación, con incentivos a la I + D + i, la unión de las empresas con centros de investigación y menos burocracia. A la cuestión de la desregulación se le dedica mucha importancia en toda la ponencia y los autores se refieren a ella en varias ocasiones y para asuntos diversos. Lo mismo que dotar a la economía española de "seguridad jurídica".

Otro aspecto clave para el primer partido de la oposición es que el mercado laboral ha de adaptarse a la realidad y eso significa más Formación Profesional Dual pero "que forme sobre todo en aquellas necesidades de la sociedad española".

A pesar de reducir el sector público, sí se aboga "por un Estado fuerte" para desarrollar, entre otras cosas, cohesión mediante la construcción de infraestructuras viarias, hídricas y de comunicación. Igualmente, el PP quiere abaratar los costes energéticos, lo que implica apostar por más energía renovable y prorrogar la vida de las centrales nucleares.

"Lucharemos contra el cambio climático pero científicamente no ideológicamente", sostienen los populares quienes pondrán en marcha un Plan Nacional del Agua, consensuado por todas las comunidades autónomas. Agricultores y pescadores también tienen una mención en el texto de la ponencia ideológica. Natalia Chueca añade que "defenderemos a todos los sectores productivos, incluido el turismo, la caza, el campo y la costa para que cualquiera pueda elegir donde vivir y trabajar libremente".

En general, se ha aprobado un catálogo de principios ideológicos que son los que regirán la acción del equipo económico de Alberto Núñez Feijóo si gobiernan. Equipo que ayer se conoció que tendrá dos directores: Juan Bravo, como vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, y Alberto Nadal, como vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible.

Juanma Moreno, en olor de multitud

Si hay un dirigente del PP que está triunfando en este XXI Congreso, aparte de Alberto Núñez Feijóo que mañana saldrá elegido presidente de nuevo y sin ninguna oposición, es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Todos quieren abrazarle, hacerse fotos con él y hablarle unos minutos. Su intervención en defensa de la ponencia política, de la que es uno de los autores, ha sido la más vitoreada y la más interrumpida por los aplausos de los más de 3.000 compromisarios e invitados que asisten al plenario. Pero sus movimientos por el pabellón 10 de Ifema donde se celebra este Congreso son ampliamente seguidos. Se puede decir que es la estrella emergente del PP.

Relacionados El PP adelanta su congreso a julio para preparar la máquina electoral frente a Sánchez