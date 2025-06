Garamendi persuade a los afiliados de Conpymes para que se pasen a Cepyme

El Gobierno se encuentra en horas bajas tras la irrupción del 'caso Cerdán' y la patronal no es ajena a las dudas sobre su futuro a corto plazo, no obstante, mantiene su preocupación acerca de la ley con la que el Consejo de Ministros quiere modificar la representación de las pequeñas y medianas empresas en el diálogo social. El Ejecutivo ya ha abierto la puerta de distintos foros e instituciones a las organizaciones empresariales Conpymes y Pimec, pero la patronal con sede en Diego de León está vigilante ante la posibilidad de tener que compartir el espacio empresarial al negociar las grandes normas laborales.

Este es el contexto en el que fuentes de Conpymes aseguran que la cúpula de CEOE se ha puesto en contacto con diferentes afiliados de la patronal presidida por José María Torres con el objetivo de concertar una reunión en la que invitarles a dejar esta organización empresarial para sumarse a Cepyme. Se trata de asociaciones de distintos sectores económicos, algunas de ellas con una extensa trayectoria en la que han decidido no formar parte de la gran patronal. Las mismas fuentes aseguran no tener constancia de que se haya materializado ningún encuentro de estas características, pese a que se habría intentado en varias ocasiones.

Desde Conpymes, sin embargo, restan importancia a esta persuasión y lo enmarcan en el comportamiento habitual de las organizaciones empresariales. En ese sentido reconocen haber empleado el camino inverso, por el que algunos sectores que formaban parte de CEOE-Cepyme desde hace años han decidido incluirse también en la patronal en la que está integrada Pimec. Estos movimientos han causado cierto malestar en los pasillos de la organización que preside Antonio Garamendi, como se puso de manifiesto en las pasadas elecciones a la dirección de Cepyme. El expresidente de la patronal de las pymes, Gerardo Cuerva, incluyó en su lista al presidente de AEESDAP, Javier Blanco, organización que forma parte de ambas, lo que fue ampliamente criticado por la actual presidenta, Ángela de Miguel.

De hecho, las fuentes consultadas apuntan que esta última ronda de contactos se desarrolló en paralelo a la campaña electoral interna en la que se enfretaron los dos modelos sobre el futuro de la patronal de las pymes integrada en CEOE. La ganadora defendía una vía en la que la organización tuviera voz propia pero defendiera sus interes al unísono con la gran patronal, mientras que el empresario granadino reivindicaba cierta independencia para evitar que "otros ocuparan ese lugar" en clara referencia tanto a Conpymes como a Cepyme.

No obstante, estos movimientos mirarían a la reforma legal que se incluyó en el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar y que Moncloa confirmó tanto a Garamendi yCuerva, hace meses, como a Torres y Antoni Cañete, el presidente de Pimec, en una reunión celebrada en mayo, que tenía intención de poner en marcha en los próximos meses. Por el momento, no ha trascendido ningún borrador de la modificación que tendría que impulsar el Ministerio de Trabajo, si bien se parte de la premisa de que los asientos en las mesas se asignarán en función de la representatividad que tenga cada patronal, lo que explicaría el interés por adelgazar al "rival".

Este es el sistema que se ha seguido para repartir los asientos en el Consejo Económico y Social (CES), en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) o en el futuro Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), que siguen pendientes de renovación. Sin embargo, actualmente no existe un registro oficial que certifique la representación con la que cuenta cada una de estas organizaciones, por lo que o bien se presume su representatividad o son ellas mismas las que comunican el número de empresas a las que agrupan y el porcentaje de trabajadores a los que emplean.

En los últimos meses, la líder de Cepyme ha atribuido a Conpymes menos de un 6% de representatividad del conjunto de las pequeñas y medianas empresas. La organización agrupa a día de hoy con cerca de 60 afiliados, frente a los 147 de los que goza la patronal integrada en CEOE. No obstante, 144 de esos 147 también forman parte de la organización de Garamendi, lo que desde la patronal de Torres emplea como prueba para argumentar que esta no representa los intereses de las pymes, ya que no siempre son coincidentes con los de las grandes empresas. En cambio, CEOE niega que exista esta dicotomía y aboga por mantener la unidad de acción empresarial que les une desde la década de los 80.

En este esquema, Conpymes se ampara en que el modelo español resulta excepcional en el conjunto de Europa, puesto que argumenta que en otros países es habitual que exista una patronal que represente los intereses y los objetivos de las pymes de forma diferenciada a las de las grandes compañías. Todas ellas forman parte de SMEUnited, la patronal de las pequeñas y medianas empresas a escala europea, en la que están integradas Cepyme, ATA(la de autónomos que también forma parte de CEOE), Pimec y Pimeb, las dos afiliadas a Conpymes, si bien esta última no figura en el registro de la patronal europea.

Cepyme avala el salario de De Miguel

La Junta Directiva de Cepyme apoyó el pasado miércoles por unanimidad la posibilidad de que la nueva presidenta de la organización, Ángela de Miguel, perciba una remuneración en compensación a la dedicación exclusiva que tendrá con la organización empresarial. Como había adelantado este periódico, esta era la primera vez que la materia se iba a plantear formalmente, ya que se requería la autorización de este órgano, para después llevar al Comité Ejecutivo la cifra concreta a percibir, a propuesta de la comisión económica que también se nombraría este mes. Según apuntan las fuentes consultadas por elEconomista.es, esta materia no causó molestias en la organización, pese a que el anterior presidente había renunciado a percibir un salario al ser elegido.