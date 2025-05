De Miguel (CEOE-Cepyme): "Es muy preocupante que Cuerva incluya en su candidatura a una persona de Conpymes"

Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) preside CEOE-Cepyme Valladolid desde 2014 y aspira a ser la primera presidenta de la patronal de las pymes a nivel nacional desde el próximo 20 de mayo, cuando la organización está citada a las urnas para decidir si reedita en el cargo al actual presidente, Gerardo Cuerva, o elige dar el testigo a la candidata que cuenta con el respaldo del líder de CEOE, Antonio Garamendi. La empresaria recibe a elEconomista.es a menos de una semana de la votación y se muestra crítica con su rival por fomentar el transfuguismo e incluir a organizaciones integradas en Conpymes entre los candidatos a formar el nuevo Comité Ejecutivo.

Se le ha puesto el rótulo de la candidata de Antonio Garamendi, ¿está cómoda con esta etiqueta?

Estoy encantada de tener el apoyo del presidente de CEOE, mi presidente, y el apoyo de gran parte de las organizaciones que forman parte de Cepyme. Tenemos el voto de Foment del Treball, de la CEV, de CEIM, del Comercio, de la Construcción, del Metal... Estoy encantada de tener una candidatura con tantísimo respaldo dentro de la organización que espero presidir a partir del 21 de mayo.

¿Cómo se fraguó esta alternativa? ¿Se ofreció o recibió una llamada de CEOE?

En los últimos tiempos veíamos que la pyme está teniendo una situación bastante complicada, tenemos unos datos que nos preocupan mucho, se está reduciendo el número de microempresas en España, un 38% en los últimos seis años y cada vez contratan menos. Creíamos que es un sentimiento compartido, no una cuestión individual, había que darle una vuelta a Cepyme para que tuviera muchísima más presencia y más impacto para ver si somos capaces de revertir estos datos tan dramáticos. Al final, dentro de ese equipo se decidió que fuera yo la persona que liderara una alternativa.

Eres empresaria pero el equipo de Cuerva te identifica como funcionaria...

Yo he empezado desde cero, jamás me ha pagado un sueldo nadie salvo cuando ya he sido profesora de la Universidad de forma residual. Yo creo que una persona que absolutamente todo lo que tiene en su vida se lo ha ganado de cero, y que todos sus ingresos provienen de su actividad por cuenta propia, es una empresaria. Yo desde luego no me he presentado a ninguna oposición. Dice que voy a estar trabajando de lunes a viernes, ocho horas diarias y se equivoca. Voy a estar trabajando como trabajamos los empresarios, 60, 70, 80 horas a la semana porque creo que la pyme española se merece tener un representante, en estos momentos tan difíciles, que sea la primera que abre la persiana por la mañana y la última que la cierre por la noche.

Defiende que este cargo tiene que ser remunerado, después de años en los que el presidente no ha recibido un salario, ¿cree que puede generar controversia?

Creo que la organización lo que quiere es una persona que se dedique de manera intensiva al trabajo. Al final, si tienes que elegir entre una persona que está ocupada, o que tiene muchísimas actividades, y una que se dedique con muchísima intensidad a la Presidencia de Cepyme, la mayor parte de la organización prefiere una persona que tenga la capacidad, el esfuerzo y el sacrificio de dejar una parte importante de su vida para dedicarse a defender a la pyme española. En cuanto a la remuneración, creemos que por transparencia, es muy importante que se apruebe y se sepa exactamente cuánto cobra el presidente, cuál es la compensación que se recibe. Podría decir: "no cobro nada y me dedico a estar en un hotel 365 días", en un hotel con dietas y todos los gastos que sería muchísimo más costoso para la organización y, para mí, muchísimo más cómodo, pero creemos que debe hacerse de esta manera.

Si gana las elecciones, ¿está abierta a negociar para que organizaciones que se hayan sumado a la lista de Cuerva puedan entrar en el Comité Ejecutivo?

El Comité tiene 30 plazas, nosotros lo llevamos completo. Eso no quiere decir que no busquemos mecanismos para que todo aquel que quiera estar trabajando del lado de las pymes pueda estarlo, todos somos Cepyme ahora y el día 21 de mayo. Queremos una organización que vaya de abajo a arriba y todo aquel que quiera aportar a la pyme española va a tener un espacio dentro de la organización.

La lista que anunció estaba integrada por 27 nombres...

Está ya cerrada, somos 30 se acaba de incorporar FECE (comerciantes de electrodomésticos), FIAB (alimentación y bebidas) y ACADE (enseñanza privada). Hemos tenido que esperar, la teníamos diseñada desde el primer momento pero hemos respetado los tiempos de los comités ejecutivos o las juntas directivas para que tomasen la decisión de incorporarse a nuestra candidatura.

Ha señalado a Cuerva por fomentar el transfuguismo al apuntar que los vocales pueden votar de forma diferente a la posición adoptada por su organización...

Hay que entender cómo son las votaciones a Cepyme. Los órganos de las organizaciones, discuten y deciden a quién apoyan, tienen cuatro delegados que votan en representación de su organización. Con lo cual, a mí me sorprende mucho que una persona que quiere ganar una organización seria espere ganar a base de votos de personas que no van a respetar la voluntad mayoritaria de la organización que les ha designado como representantes, porque al final estás llamando a que se debiliten nuestras propias organizaciones. Me sorprende que se esté alentando públicamente, que se diga que se van a conseguir muchos votos así. Yo creo que no va a ocurrir porque los empresarios son gente muy seria, muy pragmática; lo que quieren es que las cosas funcionen y les preocupa es el día a día de la pyme, no el resto de cosas más políticas.

Entonces, ¿dan por perdidos los votos de las organizaciones integradas en la lista de Cuerva?

Lo que no vamos a hacer en ningún caso es alentar a ninguna de esas organizaciones a que cambie el sentido de su voto. Si alguien quiere cambiar su voto, lo hará bajo su responsabilidad individual, pero no porque el presidente o su candidatura esté intentando que la gente sea tránsfuga de su organización.

¿Espera que el voto delegado tenga un papel muy relevante en la elección?

Normalmente el voto delegado beneficia al presidente y aquí el único que está pidiendo votos delegados es la candidatura de Gerardo Cuerva que está mandando a todo el mundo una carta con un modelo de delegación de voto, que por cierto, sabían el proceso mucho antes de que lo conociéramos el resto de los miembros de la Asamblea Electoral, con un modelo de voto delegado en el que ya estaba escrito a quién tenían que delegar el voto, a él. Yo no estoy pidiendo a ninguna organización que deleguen el voto en mí. Lo normal es que en una organización que tiene cuatro votos, uno se organiza para venir a Madrid y los otros tres delegan en esa persona. Hablamos de pymes con problemas para asumir los costes de venir a Madrid.

Los cambios en el sistema de voto se tienen que someter a votación de la Asamblea General, ¿es partidaria de restringirlo?

No es exactamente así porque nosotros entendemos que el procedimiento fue nulo, pero no voy a entrar en ello. Creo que cualquier cambio significativo se tiene que hacer teniendo en cuenta la sensibilidad de toda la organización, si queremos, debe hacerse como se ha hecho en CEIM recientemente: se crea una comisión de trabajo en la cual están representadas todas las sensibilidades de la organización y de ahí sale un modelo o una reforma estatutaria consensuada con toda la organización. Soy una persona profundamente democrática y creo que los cambios tienen que venir de abajo arriba. No puede hacerse porque en un momento determinado el presidente de la organización considere que le puede venir mejor un modelo de normativa en pleno proceso electoral. Se puede modificar pero hay que hacerlo con la discusión, los procedimientos y los tiempos necesarios para poder cambiarlo.

Después de este proceso en el que ha habido 'guerra sucia' y duras declaraciones, ¿le preocupa que quede dividida la organización?

Creo que se ha trasladado a la opinión pública un relato que no se corresponde con lo que es la realidad de la organización. Creo que son situaciones muy residuales y que no han gustado nada dentro de la organización pero estamos convencidos de que no va a tener ningún impacto, por una cuestión evidente, porque la gente que forma parte de nuestras organizaciones es gente fantástica y son empresarios a los que les cuesta mucho cada día levantar la persiana, que están viviendo unas condiciones muy complicadas: menos pymes, más pequeñas y el 50% de las empresas que se crea no sobrevive cinco años.

¿Cómo busca darle más protagonismo a Cepyme desde el paraguas de CEOE?

Trabajando muchas horas y dedicando mucho esfuerzo a Cepyme porque, si hago cinco cosas, al final, puedo ser menos eficaz. Teniendo mucha más presencia, teniendo un discurso duro porque es muy importante, pero no es suficiente. Hay que tenerlo los 365 días al año, pero a la vez tenemos que ser propositivos. Las empresas queremos resultados, tener un discurso duro y los peores resultados de la historia en lo que tiene que ver con las pymes españolas no nos sirve, está claro que no ha servido, tendremos que hacer cosas distintas. Queremos dar herramientas a las pymes directamente para que puedan mejorar, crecer y consolidarse en el tiempo y nacer, trabajar la cultura emprendedora, la innovación, digitalización, productividad e internacionalización de las pymes.

El presidente del Gobierno recibió el miércoles a Conpymes y Pimec en Moncloa, ¿cree que estas organizaciones pueden ser un aliado en este objetivo?

La organización más representativa, con mucha diferencia es Cepyme y CEOE, Conpymes no llega al 6% y en España es algo prácticamente residual. La empresa se asocia a la organización sectorial o territorial que quiera que, a su vez, se integra en las confederaciones que quiera y la gran mayoría de la empresa española está dentro de nuestra organización. Sí que nos preocupa mucho que en la otra candidatura haya una persona de Conpymes, porque nos preocupa mucho que Conpymes pueda entrar en Cepyme; nos preocupa que tanto el presidente de Pimec como el de Conpymes hayan manifestado en público su apoyo por Gerardo Cuerva, porque eso no haría más que generar una división cuando no tienen esa representatividad. El problema es que Cepyme hasta ahora estaba dejando un espacio público que han aprovechado estas organizaciones. Conpymes está utilizando esta situación para tratar de entrar dentro de Cepyme, aunque estamos convencidos de que eso no va a pasar porque hablamos de dos organizaciones que tienen filosofías muy distintas.

CEOE y Cepyme han recurrido los intentos de introducir a estas organizaciones en varios organismos, ¿creen que hay un interés político en quitar peso a Cepyme?

El interés que tienen no lo sé, lo que sí sé es que no se ajusta a la legalidad por la representatividad; las que tienen que estar son las más representativas y Conpymes no lo es. Para poder estar en el diálogo social la empresa española tiene que decidir asociarse y pagar una cuota para que pase a ser la más representativa.

Se ha referido a la silla que Cepyme dejó vacía, Cuerva argumenta que faltó a una foto, no a una negociación ¿se refería a esa ocasión y ha notado esa ausencia en otras ocasiones?

Decir que la apertura de la mesa del absentismo es una foto nos demuestra la importancia que le estamos dando a la negociación sobre uno de los mayores problemas que tiene la empresa española en este momento. Yo, que me he recorrido toda España, 20.864 km recorriéndome toda España sé que es uno de los problemas que me plantean en cada uno de los rincones. Si queremos realmente concienciar y cambiar el problema del absentismo no podemos estar fuera de ninguna negociación pero tampoco podemos estar fuera de ninguna foto. Cuando decimos que queremos una Cepyme más reivindicativa y con más presencia nos referimos precisamente a esto, creemos que la reivindicación y la presencia son 365 días al año, no dar un discurso, que por muy bueno que sea, no nos lleva a ninguna parte.

¿Considera que se debería haber actuado de forma diferente en otras negociaciones?

Lo que creemos es que hay que trabajar de forma muy dura en esas mesas de negociación en España y en Europa, porque al final lo importante es presentarte con alternativas y propuestas legislativas para que mejore la vida de las pymes, eso es fundamental, si la pyme española está desapareciendo es por la asfixia regulatoria que tiene, las cargas fiscales y laborales, todo relacionado con las normas que emanan tanto de España como de Bruselas y a eso tenemos que darle una vuelta. Solo se puede cambiar si estamos en todas las mesas proponiendo como una lluvia fina.

¿Ve posible llegar a algún acuerdo con el Ministerio de Trabajo?

En esta vida las organizaciones empresariales estamos para negociar, el diálogo está en nuestro ADN, la propia Constitución nos reconoce como partícipes. Siempre vamos a estarlo y a ser propositivos porque es lo que tenemos que hacer, confiamos en que determinadas medidas que son populistas y electoralistas y que no están dando el resultado buscado se retiren, porque les está restando votos.

¿Hay margen para que se introduzca en el Parlamento alguna medida que permita que las pymes puedan asumir esta reducción de jornada?

Ninguna pyme puede asumirla porque tiene una parte costosísima, poner una tirita lo único que va a evitar es que en lugar de cerrar este año se prolongue la agonía dos o tres años más. Para la empresa pequeña es insostenible desde el punto de vista económico pero también desde el organizativo. El bar de debajo de nuestra casa con un solo trabajador, si trabaja menos, tiene que cerrar. En muchos casos hablamos de un margen de beneficios del 2% o el 3% y el coste es de un 7%, si hacemos la resta tenemos un 5% de pérdidas que no podemos asumir nadie y esto son matemáticas.

Si gana las elecciones, sería la primera presidenta de Cepyme ¿cree que esto supone un elemento diferencial para la organización?

Estoy feliz de ser la futura primera presidenta de Cepyme, creo que demuestra el compromiso de la empresa española con las mujeres y con la igualdad. España desde el punto de vista empresarial siempre está entre los cinco países del mundo que mejores variables tiene en todo lo que tiene que ver con el acceso de la mujer al mundo laboral y creemos que tenemos que estar muy orgullosos de que España sea tan abierta y que la empresa española esté tan comprometida con las mujeres y con la igualdad que una puede presidir una organización a nivel nacional tan importante como es Cepyme con absoluta normalidad.