El consumo sostendrá crecimiento en China este año mientras la industria se resiente por los aranceles

La economía china sorteó la guerra comercial en mayo y la gran cantidad de datos que se publicaron este lunes muestran que la segunda economía del mundo podrá alcanzar su objetivo de crecimiento "en torno al 5%" que la Administración de Xi Jinping se fijó en el mes de marzo. Este impulso viene, sobre todo, por el incremento de las ventas minoristas, aupado por el famoso 'plan renove' de electrodomésticos que está llevando a cabo el Gobierno. Mientras tanto, la industria se resiente ante la guerra arancelaria.

El enorme paquete de ayudas a la renovación de electrodomésticos y tecnología, que asciende a 81.000 millones de yuanes (más de 9.500 millones de euros) solo para 2025, es lo que impulsó las ventas minoristas en el mes de mayo, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). En concreto, en el quinto mes crecieron un 6,4% interanual, frente al 5,1% de abril, la tasa de avance más amplia desde el año 2023.

El impulso en las ventas se vio en los electrodomésticos, ya que su ritmo de ventas creció un 53%; también en la venta de tecnología (33%). Esto demuestra que el 'plan renove' está haciendo sus efectos en el consumo, ya que estos dos rubros se están beneficiando de esta política de intercambio. Otras categorías que también se benefician de este programa son los automóviles, cuyas ventas crecieron un 1,1%, y los materiales de construcción y decoración, que avanzaron un 5,8% en el pasado mes. En líneas generales, tuvieron un crecimiento inferior, aunque se recuperaron con respecto a otros meses.

Pero algo que estaba lastrando la demanda interna en China era el "ocio". Desde que se abrió el país tras la pandemia en 2022, los consumidores en el gigante asiático se volvieron extremadamente cautelosos. La Administración pensaba que el conocido como 'gasto de venganza' se iba a producir, y que los chinos empezarían a gastar todo lo ahorrado durante el cierre, pero no pasó. En cambio, los datos del ONE de mayo muestran que la tendencia se está revirtiendo.

El rubro "comer, beber y divertirse" se recuperó durante el quinto mes, con un avance de casi el 6% en restauración, un 11,2% en consumo de tabaco y alcohol. Los deportes y el ocio crecieron casi un 30% con respecto al mes de mayo del año pasado.

El economista jefe de Gran China de ING Economics, Song Lynn, aseguró en una nota que los datos de mayo sitúan a las ventas minoristas, en lo que va de año, a un avance del 5%. "Esta es una señal alentadora de recuperación, a medida que las medidas de apoyo político se filtran en la economía", destacaba el experto.

Así todo, advierte que la recuperación más sostenida del consumo "probablemente requerirá una recuperación de la confianza del consumidor" que actualmente "está mucho más cerca de sus mínimos históricos".

Los economistas de Bloomberg, Chang Shu y Eric Zhu, apuntaban en un análisis que estos buenos datos de mayo en el consumo "son una señal de resiliencia en una economía, por lo demás, débil". Reiteran que el programa de intercambio de electrodomésticos y otros bienes del Gobierno "tiene un límite" y que este impulso "podría no durar".

El sector inmobiliario sigue muy débil

Es cierto que el hecho de que las ventas minoristas hayan avanzado tanto no quiere decir que sea un síntoma de que la economía china no esté pasando por altibajos. Según los datos del ONE, la caída de los precios de las viviendas en el mes de mayo se acentuó, lo que denota que la crisis del sector inmobiliario está muy lejos de solucionarse y ya muchos lo califican como un problema estructural difícil de revertir.

En concreto, en las 70 principales ciudades del país registraron un segundo mes consecutivo de caídas en los precios de vivienda tanto nueva como usada, en concreto un 0,7% y un 0,5% intermensual, respectivamente. Esto supone una de las caídas más pronunciadas en los últimos siete meses.

Por otro lado, en mayo, los precios de las viviendas nuevas se mantuvieron estables o subieron en 17 de las 70 ciudades analizadas, lo que representa una caída frente a las 25 ciudades que mostraron ese comportamiento en abril. En el caso de las viviendas de segunda mano, solo 3 ciudades experimentaron estabilidad o aumentos de precio, una baja en comparación con las 6 registradas el mes anterior, marcando el nivel más bajo desde septiembre de 2024.

Si bien es cierto que los subsidios parecen ser una herramienta eficaz para impulsar la demanda interna, los expertos reiteran que sostener la confianza del consumidor requiere de medidas más amplias. Esta caída en los precios de la vivienda sigue erosionando la riqueza y los ingresos de la gente, lo que mina sus deseos de consumir.

La industria se resiente

La disminución de la producción industrial al 5,8% en mayo, desde el 6,1% en abril, debido a la caída en las exportaciones, pone de manifiesto que los aranceles de Donald Trump tuvieron impacto en la economía china. En sí, el crecimiento de la manufactura se mantuvo sólido, con un avance del 6,2% interanual, y la actividad industrial, asegura Song Lynn, "ha seguido siendo un motor de crecimiento durante la primera mitad del año".

A pesar de todo esto, el mercado se mantiene optimista en cuanto a que China conseguirá su objetivo de crecimiento "en el entorno del 5%" fijado para este año. Chang Shu y Eric Zhu, comentaban que es probable que el Gobierno "siga centrándose en la implementación de medidas de estímulo propuestas en marzo", tras la evaluación del impacto que previsiblemente se espera que hagan a finales de julio y principios de agosto.

"Podrían tomar nuevas medidas para fomentar el consumo. Ampliar los subsidios existentes, con más cobertura, sería una forma eficaz de reforzar el impulso fiscal", argumentaban.

En este sentido, el experto de ING Economics, Song Lyyn, habla de que los datos de estos cinco primeros meses del año "sugieren que la economía se ha mantenido relativamente bien en lo que va de año". Así, desde su organización esperan que China siga alcanzando su objetivo de crecimiento en el primer semestre de 2025 y ajustan su previsión al 4,7% interanual "salvo un deterioro inesperado de los datos de junio".

Pero en Goldman Sachs se mantienen mucho más optimistas. En una nota publicada este lunes prevén que "dada la prolongada debilidad del mercado inmobiliario, la creciente tensión en el mercado laboral y la insostenibilidad de la concentración anticipada de las exportaciones, prevemos medidas adicionales de flexibilización de la política monetaria en el segundo semestre".

A diferencia de los economistas de Bloomberg, los de Goldman ven que la urgencia de un estímulo significativo a corto plazo "parece menor", dado que el crecimiento interanual del PIB en el primer semestre "va camino de superar el 5%", escribían.

Por tanto, si el avance del PIB en el primer semestre se sostiene en la horquilla del 4,7% al 5%, lo más probable es que China consiga sus objetivos. El propio Banco Mundial mantuvo sus previsiones para el gigante asiático, mientras hundía las de la UE y EEUU, en el entorno del 4,7% y la OCDE espera que avance un 4,8%. A diferencia del FMI que prevé que el avance de la economía china se quede en el 4% debido a la guerra comercial.