El indicador económico que desata la euforia en Argentina: la inflación ya podría estar por debajo del 2%

La llegada de Javier Milei al Gobierno de Argentina estuvo impulsada por una promesa que parecía difícil de cumplir: reducir la inflación con intensidad y estabilizar la economía del país. Esta era la primera fase de un plan de largo plazo que poco a poco va alcanzando parte de sus metas. El IPC se ha moderado con intensidad en el país, pasando de superar el 25% mensual a finales de 2023 al 2,8% que presenta en la actualidad. Sin embargo, un dato publicado hace escasas horas deja entrever que el IPC de Argentina podría estar a punto de perforar a la baja ese número mágico del 2% mensual que alejaría de una ver por todas el miedo a una reactivación de la inflación y demostraría que las políticas de Javier Milei (austeridad, desregulación e incentivos a la inversión) están cumpliendo con su cometido, incluso después de haber levantado el cepo cambiario, que era una de las decisiones más arriesgadas a este respecto.

La relación entre la inflación de la ciudad de Buenos Aires y la de Argentina suele ser bastante intensa, por lo que los analistas siguen de cerca estos datos que suelen publicarse poco antes de la inflación general para lanzar sus apuestas. Pues bien, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,6?% en mayo y acumula un 12,9?% en los primeros cinco meses del año. Así lo confirmó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), en la antesala del dato nacional que difundirá este jueves el INDEC. Este dato o número es considerado un indicador adelantado clave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, representa una buena noticia para el Gobierno: supone una fuerte caída de 0,7 puntos respecto al 2,3?% registrado en abril.

A nivel nacional, el IPC se encuentra en el 2,8%, pero ahora se espera una moderación intensa tras los datos publicados por Buenos Aires. La propia OCDE admitía hace pocos días en sus previsiones globales que en América Latina la inflación suele ser un problema habitual con ciertas excepciones: "La inflación se mantiene por encima del objetivo en muchos países. En cambio, Argentina ha logrado avances significativos gracias a una combinación de consolidación fiscal y una política monetaria más restrictiva", rezaba el documento publicado. Esta semana puede ser la confirmación de que la inflación ha tomado de forma definitiva una tendencia que promete devolverla a la normalidad.

El primer mes completo sin cepo cambiario

Además, la cifra mensual es la más baja desde junio de 2020, cuando el índice de precios porteño marcó un 1,4?%. En términos interanuales, la variación alcanza un 48,3?%, es decir, 4,1 puntos por debajo del dato de abril. Este dato adquiere especial relevancia al tratarse del primer mes completo sin cepo cambiario en el mercado oficial, lo que evidencia un leve traspaso a precios tras la subida del dólar oficial a mediados de abril, cuando la cotización oficial se ajustó casi un 10?%.

De este modo, la salida del cepo cambiario parece haber sido un auténtico éxito pese al miedo que se generó en los primeros instantes. Algunos analistas habían previsto una fuga desde el peso al dólar (levantar el cepo cambiario permite esto) masiva que depreciase el peso argentino y volviera a reactivar la inflación. Por ahora, no hay signos de este movimiento y el IPC sigue moderándose.

Parecido entre la inflación general y la de Buenos Aires

A nivel nacional, si bien la ponderación de componentes que utilizan el INDEC y el IDECBA no es idéntica, las principales consultoras privadas también proyectan un IPC de mayo por debajo del 2%, según revelan los expertos consultados por la prensa argentina y Yahoo Finance.

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de mayo mostró fuertes contrastes entre sectores, con subidas de hasta el 3,8?% y deflaciones de hasta el -0,1?%. Las mediciones por tipo de producto reflejan esta dispersión: mientras los servicios subieron un 2?% —0,4 puntos por encima del nivel general—, los bienes apenas aumentaron un 0,8?%, es decir, la mitad del IPC mensual. Por otro lado, los precios estacionales retrocedieron un 3,6?% respecto a abril, principalmente por las caídas en los valores de los pasajes aéreos, las tarifas hoteleras y los precios de las verduras y paquetes turísticos, según detalló el IDECBA.

En abril, la inflación porteña también había sido del 1,6?%, pero entonces se destacaron subidas más marcadas en ciertos componentes. Los mayores incrementos se observaron en 'Información y comunicación' (3,8?%), 'Seguros y servicios financieros' (3,7?%) y 'Salud', que subió un 2,9?% debido al alza en las cuotas de medicina prepaga.

En contraste, el componente de 'Transporte' cayó un 0,1?%, 'Equipamiento y mantenimiento del hogar' no registró variaciones y 'Bebidas alcohólicas y tabaco' apenas aumentó un 0,2?%, siendo los únicos rubros que no superaron el 1?%. "Durante mayo, la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a los aumentos en las divisiones 'Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles', 'Salud', 'Información y comunicación', 'Alimentos y bebidas no alcohólicas' y 'Educación', que en conjunto explicaron 1,23 puntos porcentuales del alza del nivel general", destaca el informe del IDECBA.

En particular, el componente de 'Alimentos y bebidas', el de mayor impacto en el bolsillo, subió un 1,2?% en mayo, 0,4 puntos por debajo del IPC general. En lo que va de 2025, este sector acumula una suba del 13,1?%, por encima del promedio general del 12,9?%. Sin embargo, en términos interanuales su incremento fue menor al índice general: 34,6?% frente al 48,3?%. A la espera del dato definitivo de inflación general en Argentina, por ahora todo parece ser euforia e ilusión que deberá confirmarse más adelante.