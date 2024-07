Junts arremete contra el acuerdo de ERC y PSC: "No otorga soberanía fiscal a Cataluña"

Pese a que en un primer momento no querían hacer una valoración del acuerdo, Junts ha negado que el pacto de ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat otorgue la soberanía fiscal a Cataluña y ha añadido que el líder socialista "siempre ha sido el más favorable a la represión del independentismo".

En un comunicado este martes tras la reunión de su ejecutiva, Junts ha valorado el acuerdo que incluye salir del régimen común y gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña.

"Que la Agència Tributària pueda recaudar y liquidar todos los impuestos, pero el Govern de Catalunya no tenga el poder sobre los dineros recaudados, no es soberanía y no evita los incumplimientos del Estado en materia de inversiones y, si fuera el caso, en materia de ordinalidad", afirma.

"El principio de ordinalidad debería venir garantizado por el control del dinero que debería tener la Generalitat y no como resultado del reparto que hace el Estado. Mientras el reparto dependa del Estado a través del concepto 'solidaridad territorial' en que la cuota de la supuesta solidaridad no sea fijada por Catalunya, no tendrá nunca la garantía de cumplimiento de las inversiones y de un justo trato", dice.

Junts augura "futuras reformas legislativas inciertas, sin consenso y sin asegurar el objetivo fundamental, sin el que no se puede hablar de soberanía financiera".

Critica que "todo el dinero de la recaudación de los impuestos gestionados y administrados desde Cataluña se quede en Cataluña, para después negociar cuál es la cuota a liquidar", y subraya que el concepto de concierto económico no aparezca en el documento, aunque ERC lo utilizara en la presentación pública del preacuerdo, según Junts.

"Maltrato económico y nacional"

Respecto a la investidura de Illa, asegura que "ha sido siempre el más favorable a la represión en el independentismo, el menos comprometido con la lengua catalana y nunca ha expresado ningún interés ni voluntad de influir dentro de su partido para acabar con lo insostenible maltrato económico y nacional por parte del Estado".

Advierte de que la decisión de hacer Salvador Illa presidente de la Generalitat "no podrá revertirse dada la aritmética parlamentaria. Sin la capacidad de moción de censura, todo queda fiado a la voluntariedad de cumplimiento del PSC, que dispondrá de cuatro años para aplicar su agenda de 'pasar página' y de desnacionalización de Catalunya".

Por ello, Junts reitera su propuesta a ERC "para hablar de todo, mirando al futuro y rehaciendo confianzas para poder defender mucho mejor los intereses de los catalanes de lo que puede asegurar un gobierno socialista en Barcelona, en Catalunya y en Madrid".