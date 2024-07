Junts evita pronunciarse sobre el acuerdo de investidura PSC-ERC

Junts per Catalunya no se pronuncia, de momento, sobre el acuerdo entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Tras celebrar una reunión de su ejecutiva este martes por la mañana, el secretario general de la formación, Jordi Turull, compareció ante los medios para avisar que no harán valoraciones "sobre un documente que no tenemos".

El dirigente independentista dijo que solamente valorarán el texto una vez lo conozcan. El documento eso sí fue revelado a los pocos minutos de la comparecencia de Turull, por lo que cabría esperar un viraje en su postura a lo largo de los próximos días.

Turull, evitó pronunciarse asegurando que su formación pretende ser "serio y rigurosa". Además, se mostró sorprendido que el texto del preacuerdo no se hubiera hecho público hasta el mediodía.

Aseguró además que Junts quiere pronunciarse "sobre certezas y no especulaciones", ha señalado que hay titulares de todo tipo, y esperarán el tiempo que haga falta para pronunciarse, siempre respetando los procesos internos de ERC, añadió.

Turull remarcó que la "única certeza" que se desprende del preacuerdo es que, si la militancia de ERC lo avala, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, será presidente de la Generalitat, algo con lo que Junts no está de acuerdo.