El pluriempleo se desinfla con un sorprendente retroceso en el primer semestre

Uno de los fenómenos más llamativos de la recuperación del mercado laboral tras la pandemia ha sido el incremento del pluriempleo. A cierre de 2023 llegó a superar el umbral de los 600.000 ocupados, según la EPA, que reconocen tener un trabajo secundario. Una cifra relativamente pequeña, pero que despertó el temor a que fuera solo la punta de un iceberg de economía sumergida. Sin embargo, las últimas cifras apuntan a que esa tendencia no irá a más, sino todo lo contrario.

El grueso de las variables del mercado laboral, como la evolución del número ocupados o las horas trabajadas en el empleo principal, siguen arrojando una evolución positiva, pese a arrojar síntomas de desaceleración lo que confirma el agotamiento del 'efecto rebote' tras la pandemia. Por el contrario, la cifra que trabajadores con más de un empleo, aunque ha registrado una evolución negativa, tanto en términos trimestrales (-0,9%) como interanuales (-1,8%) y pone fin a las subidas acumulada desde la pandemia.

En este sentido, destaca el primer semestre del año se ha saldado con un retroceso del 2,8%, hasta los 585.800 'pluriocupados'. Pero ¿por qué son importantes los datos de entre diciembre y junio? Porque ,descontando 2020, habría que remontarse a la Gran Recesión para encontrar cifras negativas en ese periodo.

Si se analiza la serie histórica se aprecia que el pluriempleo sigue el patrón de la ocupación normal, con un marcado carácter estacional que se traduce en subidas en el segundo trimestre y el cuarto trimestre, compensados por descensos en el primero y el tercero. De esta forma, el saldo en el primer semestre es positivo, salvo en años de crisis marcada por la destrucción de empleo.

Descontando los años de crisis, habría que remontarse a 2018 y 2022 para encontrar años más 'flojos', aunque no llegaron a entrar en terreno negativo. Esa línea roja se rompe en 2024. Esto hace especialmente sorprendentes los datos de 2024, que se producen tras anotar un récord histórico, pero coherente con la evolución del empleo, que llega a la mitad del año rozando los 21,7 millones de ocupados.

En un contexto, además, en el que actividades clave del sector servicios (que concentra el 90% de los segundos empleos), como la hostelería o el comercio, denuncian falta de mano de obra. De hecho, el retroceso del pluriempleo se concentra en los servicios (-4,27%), mientras repunta o se mantiene en agricultura, servicios y construcción.

¿Qué indica que caiga el pluriempleo?

El pluriempleo se considera un dato negativo que responden a que muchos trabajadores no pueden sobrevivir con un solo sueldo. Aunque su peso en el mercado laboral es reducido, de apenas un 2,7% (una décima menos que a cierre de 2023), por debajo incluso de la media europea, muchos expertos ven en él uno de los focos principales de la economía sumergida por la vía del empleo no declarados. ¿Es posible estimar cuántas personas con un empleo secundario por horas o fines de semana no se dan de alta a la Seguridad Social?

El investigador de Fedea Florentino Felgueroso destaca que tampoco lo reconocen cuando un organismo público, como el Instituto Nacional de Estadística les entrevista sobre su situación laboral para la Encuesta de Población Activa. En este sentido, un retroceso del pluriempleo puede deberse a que, efectivamente, hay menos personas en esta situación pero también a que sube empleo sumergido.

La única forma de profundizar en este supuesto es cotejar las cifras de la EPA con las afiliaciones en pluriactividad que recoge la Seguridad Social, pero este dato solo se publica de manera anual. En 2023 superó un récord de 800.000, 200.000 mil más que la EPA, aunque la diferencia entre ambas métricas se explica porque muchos pluriempleados pueden tener más de un empleo adicional.

Así, conviene recordar que el dato de Seguridad Social no enumera las personas trabajadoras, sino las afiliaciones a las que están obligados por cada relación laboral. Sí tiene más de un empleo, cuenta como un alta más. Este matiz es clave, porque los datos que distorsionan la cifra que da el l INE de pluriempleados no afecta a la estadística general de ocupados, como sí ocurre con los datos de 'pluriactividad', que suponen un 4% del total de las afiliaciones.

Una explicación es que las campañas de inspección contra el empleo no declarado hayan dado frutos y desincentivado el pluriempleo. Aunque en este supuesto no se produciría un retroceso sino un incremento de los ocupados con empleo secundario que lo reconocen.

Ante estas incógnitas, el único hecho palpable es que el retroceso del teletrabajo en el primer semestre no se ajusta a las cifras globales de empleo y lanza una señal inquietante sobre la fortaleza de la creación de puestos de trabajo.