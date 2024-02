España alcanza su récord histórico de pluriempleo: casi 600.000 ocupados tienen más de un trabajo

Nunca ha habido tantas personas con más de un empleo en España. A cierre de 2023 alcanzaron las 593.500, un 14% más que un año antes. según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La mayoría, ocho de cada diez, son asalariados que compaginan su puesto con un trabajo secundario y por primera vez superan la cota del medio millón.

En el último año, 72.600 trabajadores se han incorporado a las listas del pluriempleo. 71.400 lo hicieron desde un empleo por cuenta ajena mientras que los otros 1.200 eran autónomos. Aunque esta evolución está expuesta a una alta volatilidad estacional. Así, entre el segundo trimestre se alcanzaron los 588.000, el que hasta ahora era el máximo de la serie histórica que se remonta a 2002. Pero en el tercero se perdieron de un plumazo 55.000 y el global se situó en 533.30. Para los tres últimos meses del año ganaron otros 66.000, hasta los 593.500 (500.300 asalariados y 93.200 asalariados).

El único precedente comparable en la serie histórica, que se remonta a 2002, está en el segundo trimestre de 2008, justo antes del estallido de la crisis financiera, cuando se alcanzaron los 571.800 pluriempleados. Al comparar los datos trimestrales con los promedios anuales para depurar esta volatilidad también se aprecia un incremento sostenido desde finales de 2020 (hasta alcanzar los 562.600 de media anual en 2023) si bien el ritmo de crecimiento es inferior al anotado en los años más intensos del 'boom' inmobiliario , entre 2002 y 2005.

Desde el segundo trimestre de 2022, el número de pluriempleados se ha disparado un 58%. La explicación puede estar en el 'rebote' del mercado laboral español tras la pandemia, pero es difícil no tener en cuenta el impacto de la reforma laboral, que ha multiplicado la firma de contratos indefinidos pero fijos discontinuos. Estos trabajadores, que alternan periodos de inactividad en los que esperan que sus empresas vuelvan a llamarles, serían los candidatos ideales para explicar este auge. Máxime considerando que la inmensa mayoría de los pluriactivos son asalariados en su trabajo principal, aunque el INE no especifica bajo qué tipo de contrato.

Pluriempleo, multiafiliación y contratos

La cifra resulta, no obstante, parece modesta si la comparamos con el total de ocupados. Los pluriempleados suponían a cierre de 2023 un 2,79% de los trabajadores, también la tasa más ala de la serie. Aunque no es un dato que convenga menospreciar, ya que repercute en otra de las estadísticas clave del mercado laboral: la de afiliaciones. A diferencia de los datos de la EPA, los datos de Seguridad Social no cuentan trabajadores, sino el número de obligaciones de cotizar.

Es decir, un único trabajador puede generar varias afiliaciones 'extra'. Desde el departamento que dirige Elma Saiz insisten en que solo el 4% de las afiliaciones está afectada por esta situación, aunque no publican la cifra exacta. Pero gracias al Anuario de Estadísticas Laborales que publica el Ministerio de Trabajo sabemos que en 2022 estas afiliaciones 'extra' en pluriactividad alcanzaron las 778.936. Es previsible que en 2023 hayan superado al menos la cota de los 800.000.

La comparativa entre los datos de la EPA y los de afiliación permite obtener información sobre la calidad de esos empleos. En 2022 a EPA cifró en 527.300 la media anual de ocupados pluriempleados (un 7% menos que en 2023), pero no especifica cuántos trabajo tiene cada un. Comparando la diferencia entre ambos datos no es difícil calcular que un 47% de ellos tenía más de un empleo secundario que les obligaba a cotizar a la Seguridad Social. Está por ver cómo quedó este porcentaje en 2023.

No solo eso: el cotejo entre el número de ocupados de la EPA y el de afiliados 'personas físicas' (descontando las afiliaciones extra) apunta a una cifra de empleos no declarados a la Seguridad Social mayor de lo que recoge un análisis convencional de las estadísticas.

Lo que sí nos dice el INE es que la mayoría de los pluriempleados, un 70%, optan también por un contrato por cuenta ajena en su segundo empleo. El porcentaje se eleva al 74% en el caso de los que ya eran asalariados y un 48,5% de los que eran autónomos. Esto puede interpretarse como que la mayoría de los que tiene más de un empleo secundario lo hacen con contrato, y no son emprendedores que se dan de alta en diversas ramas de actividad o en cooperativas (un argumento este frecuentemente utilizado para minimizar la relevancia de los 'multiafiliados').

Esto podría explicar también otro fenómeno sorprendente que se viene registrando tras la reforma: el de los asalariados con contrato indefinido pero que firman más de uno al mes, que han crecido un 25% en el último año. Han pasado de suponer el 1% de los fijos antes del cambio legal al 6,7% a cierre de año. Una evolución que coincide claramente con el repunte de la pluriactividad.