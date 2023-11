La Seguridad Social admite que el 'efecto pluriempleo' infla en 800.000 el número de afiliaciones

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha admitido que el 4% de las afiliaciones responden a la pluriactividad, es decir, al segundo o tercer empleo que puede desempeñar un mismo trabajador. Un porcentaje que se ha mantenido "sin variación significativa" en los últimos años, según el número dos de José Luis Escrivá, pero que se traduce en unas cifras absolutas que crecen según crece el número total de afiliaciones. Así, si lo aplicamos a las cifras relativas a octubre supone un 'extra' de más de 800.000 afiliaciones que no se corresponden con el número personas trabajadoras efectivamente dadas de alta.

Este 'efecto pluriempleo' no es nuevo, ni responde a ningún cambio estadístico reciente. Se debe, sencillamente, a la manera en la que se elaboran los datos de la Seguridad Social. El "Informe metodológico estandarizado" que acompaña a estos datos es claro a este respecto. "El número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino que se trata de relaciones laborales o situaciones que generan obligación de estar afiliado; es decir, una misma persona se contabiliza en las estadísticas tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea porque tiene varias relaciones laborales en un mismo régimen o porque las tenga en varios", afirma textualmente el documento, actualizado por última vez el pasado mes de febrero.

La única excepción son los trabajadores del Sistema Especial para Empleados de Hogar y en el de los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, para los que se contabilizan personas en alta y no relaciones laborales. Siempre, claro está, que no estén en una situación de pluriactividad que obligue a un alta en otro régimen distinto de la Seguridad Social.

Sin embargo, las estadísticas que cada mes da a conocer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no desglosan el impacto de datos de pluriactividad. La única fuente, hasta ahora, es el Anuario de Estadísticas Laborales que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un informe que aporta una valiosa información sobre el pluriempleo que confirma un intenso repunte en las cifras absolutas hasta 2022, en línea con lo que señalan otras estadísticas, como la Encuesta de Población Activa (EPA).

El Anuario hace hincapié en una cuestión básica pero que se suele pasar por alto en el análisis mensual de los datos: 'afiliado' no es sinónimo de 'trabajador'. El número de afiliados "no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino con situaciones que generan obligación de cotizar". Es decir, que la misma persona se contabiliza "tantas veces como situaciones de cotización tenga", ya sea porque tiene "varias actividades laborales en un régimen o en varios". En otras palabras, el pluriempleo genera 'afiliaciones extra' que no se corresponden con individuos ocupados. En 2022 alcanzaron las 778.936, un 7,7% más que un año antes.

Más de 830.000 afiliados 'extra'

Una cifra que ya se habría superado en 2023, aunque la falta de datos mensuales de 2023 por parte de Seguridad Social complica el análisis y deja sin respuesta la principal pregunta: ¿este auge del pluriempleo se debe a que hay más gente trabajando o a que sus empleos son más precarios?

En la rueda de prensa de los datos de paroy y afiliación de octubre, Suárez aseguró no tener las cifras exactas de las afiliaciones en pluriactividad, pero sí admitió que el porcentaje se mantiene en el nivel del 4%. "El nivel es del 4% hoy y era el 4% hace cuatro o cinco años",

El análisis histórico confirma las palabas del número dos de José Luis Escrivá: en los últimos cinco años, el peso medio anual del pluriempleo ha fluctuado entre el 3,7 y el 3,9%, una variación de apenas dos décimas, o tres si contamos el 4% para 2023. Pero ello conlleva que, al aumentar la afiliación, hay más pluriactivos en cifras absolutas, y su impacto es por tanto mayor. Si establecemos el cálculo del 4% mencionado por Suárez sobre los datos a octubre encontramos un alcance de 832.700 afiliaciones en pluriactividad.

Pero estas cifras de pluriempleo tienen una segunda derivada muy relevante para estudiar la realidad del mercado laboral. Y es que pueden usarse para calcular el número medio de personas dadas de alta en lugar de la media de 'afiliados', que es la métrica habitual para estimar el empel oen términos de Seguridad Social.

Para ello, según explica el Anuario, basta con restar el número de afilaiciones en pluriactividad del total. En 2022 esto arrojó una cifra de 19,33 millones de personas de media en alta, frente a las 20,1 millones de afiliaciones medios, aunque lo mismo ocurre si corregimos el efecto desempleo (es decir, si restamos los afiliados extra para obtener las personas afiliadas) en todos los años precedentes.

En octubre de 2023, el efecto 'pluriempleo' del 4% estimado por Suárez supondría que hay 19,9 millones de personas ocupadas frente a 20,08 millones de afilados. En ambos casos se sitúan en niveles máximos de la serie histórica, pero uno de ellos se encuentra más 800.000 personas por debajo de la cota psicológica de los 21 millones.

Paradójicamente, esta operación no permite estimar cuántas de estas personas trabajadoras son pluriempleadas y cuentan como afilados más de una vez. Para eso hay que volver a la EPA, que en el tercer trimestre de 2023 arrojó una 533.300 ocupados con más de un empleo. Que las 832.7000 afiliaciones de pluriactivos estimadas superen un 56% los trabajdores que detecta la EPA supone que más de la mitad los pluriempleados que detecta el INE no tiene solo un segundo, sino también un tercer empleo.